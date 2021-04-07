“اليوم” بدأ فتح باب الترقيات في الوظائف الإدارية وزارة التعليم || نظام فارس الخدمة الذاتية اعتباراً من 25 شعبان

فتح باب الترقيات في الوظائف الإدارية وزارة التعليم السعودية، في ظل متابعتنا للشأن السعودي نقدم لكم كل ما هو جديد ويهم المواطنين داخل المملكة، اليوم أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي على تويتر عن فتح باب الترقيات في بها، لمن تنطبق عليه شروط الترقية ودعت منسوبها من الموظفين الإداريين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشر فما دونها، إلي الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية وتحديث بياناتهم في الأوقات المحددة من قبل الوزارة.

يجب أن تكون الوظيفة المراد الترقية عليها خالية.

يجب أن تكون الدرجة الوظيفية التي سينقل عليها الموظف المرقى هي الدرجة الوظيفية التالية مباشراً للدرجة التي عليها الآن.

يجب أن تتوافر المؤهلات في المرشح للترقية التي تستدعي ترقيته للدرجة الأعلى.

يجب أن تكون المفاضلة في الترقي على حسب الدورات التدريبية والخبرات والمؤهل الدراسي.

شروط الترقية في الوظائف الإدارية وفق لائحة الترقياتطريقة عمل حساب على نظام فارس الخدمة الذاتية

من أجل رفع بطاقة الترقية للوظائف الإدارية لوزارة التعليم يجب أن يكون لك حساب على نظام فارس ولعمل الحساب عليك أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية. الدخول على أيقونة حساب جديد. تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة “البريد الإلكتروني، رقم الجوال، السجل المدني، حساب الأيبان”. تسجيل الكود للتأكد “الكود التأكيدي”. الضغط على submit. أنتظر رسالة بها رمز التفعيل على الموقع. أضف رمز التفعيل وأضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل على الموقع.

تحديث بياناتهم عبر منصة بياناتي الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

أضافه كافة الدورات التي قمت بالحصول عليها وتاريخ الحصول عليها على منصة فارس “صلاحية بياناتي”.

التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي عبر نظام فارس ليتمكن الموظف من الدخول على بطاقة الترقية واتمام عملية التقديم للترقيات.

البرامج التدريبية الأخري يتم اعتمادها من المدير المباشر في نظام فارس الخدمة الذاتية.

أجراءات ضرورية يجب عملها من قبل الموظفين الراغبين في الترقياتبطاقات الترقيات وزارة التعليم السعودية

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، وتتعامل مع ملايين الطلاب وأولياء أمورهم، وبها أكبر عدد من الموظفين بين سائر وزارات الحكومة السعودية، لذا تحرص دائماً على تأهيلهم وتدريبهم وأطلاعهم على أحدث أساليب تقديم الخدمات إلكترونياً طبقاً لرؤية المملكة 2030 لميكنة العمل بالوزارة.

موعد فتح بطاقات الترقيات في الوظائف الإدارية وزارة التعليم

أعلنت الوزارة أنه أعتباراً من يوم يوم 25 من شهر شعبان الجاري للعام 1442، سيتم فتح بطاقات الترقيات حتى يوم 1442/10/15 هجري، ودعت منسوبيها إلي ضرورة تحديث بياناتهم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية.

الدخول على رابط نظام فارس الإلكتروني.

ثم الدخول على حساب المستخدم.

ثم النقر على أيقونة صلاحية بياناتي.

قم بتحديث بياناتك بدقة من أضافه “المؤهل، الدورات التدريبية التي حصلت عليها وموعد الحصول عليها”.

الضغط على تحديث وبذالك تتم عملية التحديث.

الدخول على رابط منصة بياناتي بوزارة الموارد البشرية. الضغط على المربع الخاص بالخدمات الإلكترونية. تسجيل البيانات المطلوبة من الشخص الذي يرغب في تحديث بياناته. تسجيل البيانات الجديدة التي يرغب في أضافتها. الضغط على زر تحديث البيانات.

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تعمل وزارة التعليم السعودية على الارتقاء بجميع منسوبي الوزارة وتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى، والعمل على كل ما من شأنه يرفع من شأن العاملين بها، كي يقدموا أقصى ما عندهم في العمل، والترقيات من أهم الحوافز التي تجعل الموظف يجتهد من أجلها، لذا تحرص الوزارة دائماً على ترقية موظفيها وفي الفترة السابقة تم ترقية 12 ألف من منسوبي الوزارة في أكبر عملية ترقية شهدتها الوزارة في تاريخها، واليوم تعلن عن فتح باب ترقيات جديدة، كل ذالك بهدف أن تجعل موظفيها في أفضل حالة من الناحية المادية والنفسية كي يؤدون أفضل أداء ممكن.