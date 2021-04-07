الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا فى حملة مداهمات بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطنيين فى بلدة اليامون، كما اعتقلت أخر من قرية عانين وشاب رابع من بلدة جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة.

وتابع " كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين فلسطينيين من قرية رأس كركر غرب رام الله، وثامنا من قرية دير جرير شرقها".

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإنه يوجد فى السجون الإسرائيلية نحو 6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.