إسرائيل: سنواصل حماية أنفسنا ولو اضطررنا لعمليات هجومية

جدة - نرمين السيد - وياتى ذلك فى وقت تتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية فى منطقة البحر الأحمر، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.

وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات فى خليج عمان يوم 25 فبراير.