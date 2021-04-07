جدة - نرمين السيد - وياتى ذلك فى وقت تتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية فى منطقة البحر الأحمر، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.
وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات فى خليج عمان يوم 25 فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل: سنواصل حماية أنفسنا ولو اضطررنا لعمليات هجومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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