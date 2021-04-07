رابط دخول نظام فارس edu.moe.gov.sa وتحديث بيانات الإداريين وفتح بطاقات ترقية المعلمين ١٤٤٢

دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد والرابط الخاص به لتسجيل الدخول 1443. حيث يعد نظام فارس للخدمة الذاتية من البرامج الإلكترونية الهامة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر وزارة التربية والتعليم السعودية مقدمة لجميع القائمين على المؤسسة التعليمية. كما توفر للكوادر التعليمية العديد من الخدمات تشمل المعلمين وأيضاً الإداريين وكافة التخصصات التربوية. وسوف نوافيكم بأهم التفاصيل حول ما يخص نظام فارس الخدمة الذاتية وأيضاً الرابط الخاص بالنظام. ولكي يتمكن المستفيدين من التقديم والتسجيل عبر النظام المعلن عنه من قبل المملكة عبر وزارة التعليم للقائمين على المجال التعليمي عليكم متابعة هذا المقال.

تسجيل الدخول من خلال منصة فارس الخدمة الذاتية على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

كما يقوم المستخدم بالنقر على إنشاء حساب جديد.

ومن ثم العمل على كتابة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر الاستمارة من الشخص الذي يريد أن ينشئ حساب جديد.

كذلك أدخل كود التحقق ومن ثم النقر على كلمة submit.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل الخاصة بالنظام.

كما يقوم الشخص المستخدم في النهاية بكتابة الرمز الذي تم إرساله عبر هاتفه والنقر على تسجيل وحينها تكون قد تمت عملية إنشاء الحساب بنجاح.

قم بتسجيل الدخول على الحساب الشخصي الذي قمت بإنشائه إلى نظام فارس للخدمة الذاتية.

وبعدها أدخل جميع البيانات المطلوبة سواء الشخصية أو الوظيفية أيضاً ومن ثم قم بكتابة مقر العمل ورقم الهاتف الخاص بك والإقرار.

كما أنه بعد ذلك قم بالنقر على كلمة حفظ البيانات المسجلة.

في النهاية يقوم المستخدم بالنقر على ارسل للموافقة وبذلك تكون قد انتهت عملية رفع بطاقات الترقية من خلال برنامج أو نظام فارس الخدمة الذاتية.

قم بعملية تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية ومن ثم الانتقال إلى منصة بياناتي.

بعد ذلك التقديم والتسجيل على الخدمات الإلكترونية الموجودة بالصفحة الرئيسية على الموقع.

كما قم بكتابة وملئ وتسجيل جميع البيانات المطلوب إدخالها والعمل على مراجعتها والتحقق من صحة البيانات.

أدخل البيانات الجديدة التي تود كتابتها وإضافتها ضمن البيانات التي قمت بإدخالها.

وفي النهاية يقوم المستخدم بالنقر على كلمة تحديث البيانات وبعدها تنتهي عملية تحديث البيانات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية.

كيفية العمل على انشاء حساب جديد على نظام فارس الخدمة الذاتيةطريقة رفع بطاقات الترقية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية ١٤٤٢كيفية العمل على تحديث البيانات الخاصة على رابط نظام فارس

وقد أعلن موقع فارس التابع لوزارة التعليم استقبال بطاقات ترقيات المعلم ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين، حيث يقوم المعلم وأيضا الإداري بكتابة كل ما لديه من بيانات وأيضا يتم كتابة الشهادات والخبرات التي حصل عليها، كلغات جديدة أو تعلم برمجة أو شهادات في القدرات المعرفية أو ماجيستير أو غير ذلك والذي يساعد على الترقي لدرجة أفضل حيث يعتمد الترقي في النظام التعليمي على الكفاءات وأيضا على المهارات التي يتمتع بها المعلم والإداري.