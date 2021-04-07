مدرستي تبرمج ماينكرافت التعليمي ومواعيدها ورابط التسجيل في المسابقة

مدرستي تبرمج ماينكرافت التعليمي والمواعيد الخاصة بالمسابقة وكيفية التسجيل بها من خلال الرابط الرسمي الخاص بالمسابقة التي تم أطلاقها من وزارة التربية والتعليم السعودية والتي يتم تداول اسم MINECRAFT علي المسابقة وهو الاسم المتداول لها بالبحث علي محركات البحث و مسابقة مدرستي تبرمج التي تهدف إلي أن يتم تنمية مهارات الطلاب من خلالها فيما يتعلق بنظام البرمجة ولغاتها المختلفة ويتاح لكل طالب الحصول علي ساعة برمجة من منصة مدرستي تسجيل دخول حتي يتم الحصول علي هذه الساعة في لعبة ماينكرافت التعليمية وهي التي تم أطلاقها من الوزارة في فترة العودة إلي المدارس والتي تعرف منذ أطلاقها من الوزارة بمسمي BACKTOSCHOOL.SA .

مدرستي تبرمج ماينكرافت التعليمي والخطة الموضوعة من الوزارة في المسابقة

كانت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قد أطلقت هذه المسابقة الخاصة بلعبة ماينكرافت التعليمية والتي يتم الاشتراك بها في المنصة الرسمية الخاصة بها والتي سنرفق رابطها مع فيديو توضيحي لها في هذا المقال وكان المسابقة التي تم أطلاقها متاحه لكافة الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة في مسابقة MINECRAFT وتم التعاون مع الجهات المعنية لعمل هذه المسابقة التي من خلالها يتم تنمية مواهب وذكاء كافة الطلاب والطالبات في مجال البرمجة والتي تتيح الوزارة حصول كافة المشتركين في المسابقة للحصول علي ساعة برمجة من منصة مدرستي تسجيل دخول ومن خلال المسابقة يتم تنمية مهارات البرمجة ومعرفة كافة ما يتعلق بمجال التكنولوجيا والبرمجة والمجال الرقمي ليتم تنميتهما علي المستوي المحلي لكافة الطلاب وينعكس بذلك علي المستوي العالمي من خلال ماينكرافت التعليمية .

من خلال منصة BACKTOSCHOOL.SA تم توضيح عدة أهداف للمسابقة من الوزارة ونذكرها بالترتيب . MINECRAFT المسابقة التعليمية تهدف إلي تنمية مجال البرمجة لكافة الطلاب والطالبات لصنع مستقبل رقمي . منصة مدرستي تسجيل دخول من خلالها يتم اكتساب كافة المهارات الخاصة بالاستكشاف والمعرفة في المجال الرقمي . ماينكرافت التعليمية تهدف إلي تعزيز التواصل وتبادل الخبرات المعرفية بين كافة الطلاب والطالبات والمعلمين المشرفين . مدرستي تبرمج ماينكرافت من خلالها يتم تطوير كافة المهارات البرمجية منذ الصغر لكافة الطلاب والطالبات في المدارس . ماينكرافت التعليمية يتم من خلال المسابقة الخاصة بها أن يتم تحقيق التنمية بشكل مستدام لكافة المجال الرقمي والبرمجة . MINECRAFT المسابقة التعليمية من خلالها يتم تغيير الشكل النمطي لمجال التعليم وتحويله للمجال الرقمي والبرمجي .

من خلال لعبة ماينكرافت التعليمية يتم التعاون بين كافة الطلاب المشتركين لكي ما يتم أتمام كل مهام اللعبة بينهما .

مسابقة مدرستي تبرمج يتم من خلالها توثيق المهارات الخاصة بالبرمجة بين كل الطلاب وتفاعل المشاركة بينهما .

MINECRAFT ومسابقتها يتم من خلال اللعبة أختيار الشخصية التي تتوافق مع كل طالب يشترك بها من داخل اللعبة .

ومسابقتها يتم من خلال اللعبة أختيار الشخصية التي تتوافق مع كل طالب يشترك بها من داخل اللعبة . منصة مدرستي تسجيل دخول من خلالها يتم تقديم كافة الأمور التي تحفز كل الطلاب المشتركين لإتمام مهام اللعبة .

ماينكرافت التعليمية يتم من خلال الاشتراك بها توفير البيئة الآمنة في اللعب داخل المسابقة وتحت إشراف الوزارة .

ماينكرافت التعليمية تم برمجتها من داخلها ووضع مساعد بها إلكتروني لكي ما يرشد كافة الطلاب المشتركين بالمسابقة ويقدم المساعدة لهم في حالة أنه تم مواجهة أي مشاكل أثناء اللعب في المسابقة .

مدرستي تبرمج ماينكرافت والأهداف التي تهدف أليها المسابقة التي تم وضعها من الوزارة لتنمية قدرات الطلاب البرمجية والمجال الرقميما الذي توفره مسابقة ماين كرافت التعليمية من خلال الاشتراك بها من كافة الطلاب والطالبات

لعبة ماين كرافت التعليمية يتم الدخول كخطوة أولي علي الموقع الخاص بها . لعبة ماين كرافت التعليمية ويتم أختيار ما هي النسخة التي تتوافق مع جهاز الهاتف أو الحاسب . ماينكرافت التعليمية ويتم الضغط بعد ذلك علي المربع باللون الأخضر لكي ما يتم تحميل لعبة ماين كرافت . لعبة ماين كرافت التعليمية وبعد ذلك يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بتشغيل ماينكرافت التعليمية من داخلها . ماينكرافت التعليمية وتيم الضغط علي كلمة التالي التي تظهر أمامك بشكل متتالي مرتين لإكمال الخطوات . لعبة ماين كرافت التعليمية ولابد من الموافقة علي الشروط والأحكام وبعدها تثبيت ماينكرافت التعليمية في الهاتف . ماينكرافت التعليمية ويتم أختيار المربع الخاص بسطح المكتب والضغط علي كلمة INSTALL للتثبيت . لعبة ماين كرافت التعليمية ويتم الضغط علي كلمة إنهاء وبعدها يتم فتح اللعبة بعد التثبيت الخاص بها . ماينكرافت التعليمية ويتم الدخول لها بالبريد الإلكتروني في مدرستي تبرمج ماينكرافت وتسجيل كلمة المرور . لعبة ماين كرافت التعليمية وبهذه الخطوات تكون اكتملت عملية التثبيت ويبدأ الطالب اللعب في اللعبة للمشاركة بالمسابقة .

كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت ليتم المشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية

مدرستي تبرمج ماينكرافت وتعد هذه المسابقة جزء أساسي من العملية التعليمية من وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية والتي من خلالها يكون الهدف الذي تسعي إليه الوزارة وهو تنمية كافة المهارات الخاصة بكل الطلاب والطالبات في مجال البرمجة والمجال الرقمي وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية الخاصة برؤية 2030 .