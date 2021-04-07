العراق يتعاقد على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت تسجيل حصيلة إصابات غير مسبوقة بجائحة كورونا فى عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت 7300 حالة إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
يذكر أن وزير الصحة العراقى حسن التميمى، كان قد وصل على رأس وفد من بلاده إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبرفقته طائرة محملة بمساعدات طبية عراقية لصالح وزارة الصحة اللبنانية، للمساهمة فى جهود مكافحة لبنان لانتشار فيروس كورونا والتعامل مع الجائحة.
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