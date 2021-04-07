نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيلات السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية 2021 ومراسلة وزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية 2021-2022 ، أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاق تسجيلات التحضيري والسنة الأولى ابتدائي 2021 ، كما أوضحت الوزارة كافة المستندات المطلوبة لملف التسجيل السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية، فيما أوضحت وزارة التربية الوطنية فترة تسجيلات السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية والتي بدأت من 04 أفريل 2021 إلى 30 جوان 2021 ، مع إمكانية فتح فترة استثنائية في شهر سبتمبر للمتأخرين.

تسجيلات السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية 2021-2022

هذا وقد حددت وزارة التربية الوطنية الأعمار المتاح لها التسجيل للسنة التحضيرية حيث أتاحت الوزارة تسجيلات التحضيري للأطفال المولودون في سنة 2016 من 2016/01/01 إلى 2016/12/31، فيما جاءت الأعمال المتاح لها تسجيلات السنة الأولى ابتدائي 2021-2022 ، الأطفال المولودون في سنة 2015 من 2015/01/01 إلى 2015/12/31.

ملف تسجيلات السنة الأولي ابتدائي والتحضيري 2021-2022

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن استمارة التسجيل تسحب من المؤسسة – صورتان شمسيتان – ⁩نسخة من الدفتر الصحي أو شهادة التلقيح – شهادة ميلاد التلميذ – ⁩وثيقة تثبت إقامة الولي أو الوصي ضمن المقاطعة الجغرافية للمؤسسة أو وثيقة تثبت مقر العمل – ⁩نسخة بطاقة الزمرة الدموية – فصيلة الدم.

وفي ذات السياق أكدت وزارة التربية الوطنية أنه في حالة تجاوز العدد المطلوب في قسم التربية التحضيرية يكون الترتيب على أساس السن من الأكبر إلى الأصغر، ونستعرض معكم مراسلة وزارة التربية الوطنية فيما يخص تسجيلات السنة الأولى ابتدائي والسنة التحضيرية 2021-2022.

هذا وقد طالبت وزارة التربية الوطنية متابعة عملية التسجيل من قبل مديري المدارس الابتدائية بإرسال وضعيات دورية متعلقة بالتسجيلات بالسنة الأولى ابتدائي إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية لتقييم تقدمها من اجل عقد مقارنة مع التقديرات المقدمة في إطار تحضير الدخول المدرسي لعام 2021-2022 وفي كل الأحوال يتعين إعداد وضعية قبل تاريخ 15 جويلية 2021 قصد ضبط التنظيم التربوي للدخول المدرسي.