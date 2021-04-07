Minecraft Login مدرستي تبرمج التعليمية ماين كرافت ساعة البرمجة، مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية من خلال حل ساعة برمجة في مسابقة مدرستي تبرمج. حيث تساعد المسابقة الطلاب في اكتساب مهارات برمجيات النص لأكواد رقمية وذلك للارتقاء بالمستقبل الرقمي والتكنولوجي للملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل بين الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور، كذلك تعزز مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية روح التعاون بين الطلاب وبعضها ومشاركة الإنجازات.

مسابقة مدرستي تبرمج Minecraft Login ماين كرافت التعليمية

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء مسابقة مدرستي تبرمج يوم 22 مارس 2021 وذلك لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وذلك بتفعيل ساعة البرمجة باستخدام لغة بايثون لإنهاء المهام المطلوبة في لعبة ماين كرافت وهم أربعة عشر مهمة وذلك في المرحلة الأولى، حيث يطلب منهم تصميم مشروع إبداعي خلال المرحلة الثانية وذلك بعد اجتياز المرحلة الأولى وذلك في الفصل الدراسي القادم.

ولا يقتصر المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق لعبة ماين كرافت التعليمية على الطلاب فقط، كذلك يسمح للمعلمين والطلاب في القطاع الحكومي والأهلي والعالمي على حد سواء وذلك لتعزيز ثقافة البرمجيات. كما تعد ساعة البرمجة مبادرة عالمية لنشر ثقافة البرمجة من خلال برنامج ماين كرافت التعليمية، كذلك يستطيع الطالب القيام بمهام ساعة البرمجة من خلال موقع لعبة ماين كرافت التعليمية.

رابط لعبة ماين كرافت و كيفية المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج

يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت من هنا ثم البدء في تسجيل الدخول إليها. وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع ساعة برمجة ، ثم حدد اختيار اللغة العربية.

قم بالضغط على تسجيل الدخول. ثم اختيار استمر في حساب مايكروسوفت.

كذلك قم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك في حساب منصة مدرستي التعليمية

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والمتعلقة بالحساب مثل: نوع الحساب كطالب او معلم أو ولي أمر والعمر ثم قم بالضغط على اذهب إلى حسابي.

بعد تسجيل الدخول ستظهر لوحة التحكم قم بالضغط على فهرس الدورة التدريبية ثم من قائمة ساعة برمجة قم باختيار Minecraft

اختر درس مغامر في Minecraft سيظهر لك 14 مهمة لإتمامها. كما يوضح شريط المهام المهمة المطلوب القيام بها.

بعد إتمام المهام قم بالضغط على انتهيت لتتمكن من الحصول على الشهادة ثم قم بإدخال الاسم ثم اضغط تسجيل. وبذلك يمكنك طباعة الشهادة أو حفظها.

كذلك تهدف لعبة ماين كرافت التعليمية إلى تغيير مفهوم التحول الرقمي للطلاب منذ الصغر ومحاولة اكتشاف المجال في سن مبكر. حيث تتعاون لعبة ماين كرافت مع مايكروسوفت العالمية في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال بناء الأكواد والنصوص البرمجية لمواكبة تطور العصر. ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية.