موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم معقل أبناء السيدة العجوز مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي الذي يشهد مباراة أخرى مؤجلة اليوم تجمع فريق انتر ميلان متصدر جدول الترتيب على ملعبه ضد ساسولو، حيث يتواجد الانتر حاليا على الصدارة بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه ميلان صاحب المركز الثاني، بينما كلا من يوفنتوس ونابولي متواجدان في المركزين الرابع والخامس بنفس رصيد النقاط وبفارق هدف فقط لصالح حامل اللقب، ويأمل رفاق رونالدو في تحقيق الفوز ضد رفاق جاتوزو والأخذ بالثأر من خسارتهم ذهابا في الجولة الثانية والعشرين على ملعب سان باولو، وانتهت بفوز نابولي بهدف دون رد سجله إنسيني، وينطلق موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس يستضيف نابولي في مباراة قوية يأمل فيها أبناء السيدة العجوز تحقيق الفوز، والعودة لمسار الإنتصارات من جديد لإيقاف نزيف النقاط، حيث تلقى رفاق بيرلو خسارة غير متوقعى في الجولة قبل الماضية على ملعبه أمام بينفنتو بهدف دون رد، قبل أن يخرج لملاقاة تورينو في ديربي تورينو في الجولة الماضية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما سانابريا لتورينو، بينما سجل كلا من كييزا، ورونالدو هدفا اليوفي الذي فقد نقطتين هامتين بعد الثلاث التي فقدها ضد بينفنتو، ليصل رصيده إلى 56 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 16 مباراة، والتعادل في ثمانية مباريات، وخسر أربع مباريات متواجدا في المركز الرابع مبتعدا عن الانتر صاحب الصدارة بفارق 12 نقطة.

نابولي يأمل في تحقيق الفوز هو الآخر ضد فريق اليوفي لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي منتشيا بتحقيق الفوز في آخر مبارياته على ملعبه ضد فريق كروتوني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل كلا من إنسيني، أوسيمين، ميرتينز، ودي لورينزو أهداف نابولي ليقتنص ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 56 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حقق فيها الفوز في 18 مباراة، وتعادل في مبارتين، وخسر ثمانية مباريات.

ترتيب الدوري الإيطالي

5:45 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

6:45 توقيت مصر، والسودان.

7:45 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

8:45 توقيت عمان، والإمارات.

بي ان سبورت HD3.

تعليق: خليل البلوشي.

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