السودان: أديس أبابا اعترضت على "كل شيء" في كينشاسا

قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، إن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على أراضيها، من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي.
وأكد عباس، في تصريح صحفي، أن مراقبي الاتحاد الإفريقي لم يجر منحهم أي دور في عملية التفاوض بشأن سد النهضة الذي تخشى مصر والسودان أن يؤثر على حصتهما من الماء.
وشدد الوزير على أن الخرطوم ستظل على موقفها المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بمبادئ القانون الدولي.
كما قال عباس إن أديس أبابا اعترضت على مختلف الاقتراحات التي تقدمت بها الخرطوم والقاهرة.
وشدد الوزير السوداني على أن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتطلب إرادة سياسية من الدول الثلاث لعكس التوتر والصراعات إلى تعاون.
ويأتي موقف الوزير السوداني، بعدما أخفقت مباحثات أجريت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، مؤخرا، في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
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