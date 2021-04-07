مستوطنون وطلبة معاهد يهودية يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.