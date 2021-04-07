استهداف رتل لوجيستى للتحالف الدولى فى تفجير بـ العراق

جدة - نرمين السيد - استهدف انفجار عبوة ناسفة رتلاً للدعم اللوجيستى تابع للتحالف الدولى على طريق بابل-الديوانية بمحافظة العراق.



جدة - نرمين السيد - استهدف انفجار عبوة ناسفة رتلاً للدعم اللوجيستى تابع للتحالف الدولى على طريق بابل-الديوانية بمحافظة العراق. وقال مصدر أمنى، إن العبوة انفجرت فى الرتل دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرا إلى أن استهداف الأرتال يتكرر بشكل يومى.

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