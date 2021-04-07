التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ١٤٤٢ للطلاب: برنامج ماين كرافت Minecraft التعليمي

أعلنت وزارة التعليم عام عن مراحل التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ١٤٤٢ التي تبدأ اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، حيث أطلقت وزارة التعليم مبادرة ساعة برمجة التي من المقرر أن يشارك بها كلاً من إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت المرحلة الأولى من المسابقة اعتباراً تاريخ الثامن من شهر شعبان الجاري، وتستمر حتى يوم غدٍ الخميس بتاريخ السادس والعشرون من شهر شعبان الموافق لتاريخ الثامن من شهر أبريل 2021م، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442، ورابط منصة العودة إلى المدارس الإلكترونية للمشاركة في مسابقة مدرستي تُبرمج المعلن عنها.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج ١٤٤٢

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن أن مهمة المرحلة الأولى من مسابقة منصة مدرستي تبرمج الجارية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام بواسطة استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية (البلوكس) أو من خلال الكتابة بلغة البايثون للقيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت التعليمي.

وقد أوضحت الوزارة أن المستهدف من تفعيل ساعة برمجة “المرحلة الأولى من المسابقة” هم (الطلاب والطالبات – المعلم والمعلمة – قادة المدارس – ولي الأمر)، وتعتبر مسابقة مدرستي هي مسابقة وطنية هدفها هو تعزيز الثقافة البرمجية وتطبيقها في تحسين أداء الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي.

كما تتمثل المرحلة الثانية من مسابقة منصة مدرستي madrasati التي من المقرر تفعيلها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1443هـ في عمل مشاريع التصميم الإبداعي باستخدام برنامج ماينكرافت Minecraft التعليمي بمدارس التعليم العام، وسيتم تحديد الموعد خلال الفصل الأول لعام 1443هـ، ويشارك بهذه المرحلة كلاً من (المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات) بمدارس التعليم الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

مسابقة مدرستي تُبرمج تنزيل ماين كرافت

أوضحت وزارة التعليم عام أن المشاركة في مرحلة مسابقة مدرستي التعليمية هو شرط أساسي للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة، كما أوضحت أيضاً أنه يتم البدء في المسابقة عن طريق تنزيل برنامج ماينكرافت Minecraft التعليمي من الموقع الرسمي للبرنامج الإصدار التعليمي، حيث يتم تنزيل ماين كرافت من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني (backtoschool.sa).

النقر على “مسابقة مدرستي” بالقائمة الرئيسية بالأعلى.

النقر على “كيف أبدأ”.

النقر على برنامج ماين كرافت ليتم التحويل إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

النقر على أيقونة تنزيل الآن، وإكمال عملية تثبيت البرنامج على الجهاز الخاص بك.

قم بتشغيل اللعبة > تعبئة الإيميل الوزاري على منصة مدرستي مايكروسوفت الخاص بك.

النقر على الخيار الثاني “ساعة برمجة” > ثم اختيار “ساعة البرمجة 2020.

النقر على إنشاء العالم.

الضغط بزر الفأرة الأيمن على أول شخص تقابله > النقر على Next > ثم اختيار نوع البرمجة Blocks.

عندما يتحول لون علامة الاستفهام إلى اللون الأخضر، قم بالنقر على C للدخول إلى البرمجة.

قم ببناء الكود البرمجي لحل المشكلة، ثم أكمل المهام.

ومن يرغب في الحصول على رابط المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين (https schools madrasati sa) الرسمي، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.