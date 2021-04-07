خطوات تسجيل رياض الأطفال نظام نور ١٤٤٣ برنامج noor ولي الأمر التعليمي لتسجيل الأبناء

ننشر خطوات تسجيل رياض الأطفال نظام نور ١٤٤٣ من حساب برنامج نور لولي الأمر المركزي، وذلك بعد أن تم فتح تسجيل في الروضة أو فتح باب استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات بمرحلة رياض الأطفال بناءً على تعميم وزارة التعليم عام الصادر بتاريخ التاسع من شهر شعبان الجاري 1442هـ الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال، وقد أوضحت الوزارة بالتعميم الرسمي الصادر عنها عدداً من الأمور الهامة بالنسبة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل الأبناء في نظام نور رياض الأطفال 1443هـ مثل أعمار قبول الطلاب أو السن المحدد للقبول، والفترة الزمنية المحددة للتسجيل في رياض الأطفال 1442.

خطوات تسجيل رياض الأطفال نظام نور ١٤٤٣

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل في الروضة للأطفال البالغين السن المحدد للقبول وفق تاريخ الميلاد بالمستوى المناسب لعمر الطفل، ويبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل طفل في رياض الأطفال 1443، لذلك قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور رياض الأطفال 1442 التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

في حال كان هناك حساباً لولي الأمر، فيتم تسجيل الدخول إلى نظام نور لولي الأمر ومباشرة عملية التسجيل بداية من النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”. في حال عدم وجود حساب لولي الأمر في نظام نور 1442، فيتم إنشاء حساب جديد لولي الأمر في برنامج نور التعليمي. من شاشة نظام نور الرئيسية قم بالنقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد. تعبئة رقم السجل المدني، وسيتم اقتراح اسم المستخدم، ويكون هو نفس رقم السجل، يفضل تركه كما هو لتلاشي نسيانه في المستقبل، ثم النقر على “التالي”. تعبئة رقم هوية الطالب أو رخصة الإقامة > اختيار صلة القرابة > تاريخ الميلاد > ثم النقر على “تدقيق”. شاشة بيانات ولي الأمر وليس الطالب، قم بتعبئة بيانات الهوية واختيار الجنسية وكتابة اسم الأب باللغة العربية واختيار الجنس، وتعبئة رقم الجوال ثم حفظ، وستظهر رسالة من النظام تفيد بإتمام عملية التسجيل بنجاح، قم بالاحتفاظ باسم المستخدم، وسيتم إرسال كلمة المرور إلى الجوال المسجل. بعد النقر على عودة، سيتم التحويل إلى صفحة نظام نور الرئيسية، قم بتعبئة بيانات الدخول. من القائمة الرئيسية > أنقر على تسجيل الأبناء > تسجيل طالب جديد. طلب التسجيل: تعبئة رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب > اختيار صلة القرابة > تاريخ الميلاد > التالي. قم بتحديد الصف أو المستوى بناءً على تاريخ ميلاد الطالب المسجل في الخطوة السابقة، ثم التالي. إدخال بيانات الطالب، ثم التالي. تعبئة البيانات الخاصة بالمدرسة، ثم النقر على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم النقر على “تسجيل”. سيظهر التقييم الخاص بالتعبير عن مدى رضاك عن نظام نور لولي الأمر 1442. رابط التسجيل في الروضة عبر نظام نور لولي الأمر (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

طريقة تسجيل الروضة من حساب ولي الأمر “فيديو”

يمكنكم اتباع الخطوات المرفقة والموضحة بالنقاط السابقة، وسيتم إكمال عملية تسجيل طفل في الروضة بنجاح من جانب ولي الأمر، وفي حال وجود صعوبة في التسجيل أو مواجهة مشاكل تتعلق بعملية تسجيل رياض الأطفال من حساب نظام نور ولي الأمر، فيمكنكم مشاهدة الخطوات الصحيحة لتسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل رياض الأطفال من الجوال

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية التسجيل في نظام نور لأبنائه للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث يستطيع ولي الأمر دخول الموقع التعليمي من اللابتوب أو الكمبيوتر أو من خلال الهاتف الجوال الخاص به، ثم تسجيل الابن أو البنت في مرحلة رياض الأطفال 1443، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

تسجيل طالب في الصف الأول 1443

يستقبل نظام نور المركزي في الوقت الحالي طلبات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث يتيح نظام نور لولي الأمر اليوم إمكانية تسجيل طالب في أول ابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال وفق سن الطالب أو الطالبة، ويستقبل نظام نور ولي الأمر طلبات التسجيل للطلاب من الفئات التالية:

تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 11 جمادي الثاني 1442، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ.

تسجيل الطلاب السعوديين + تسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة اعتباراً من 14 رجب 1442هـ، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ.

تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين “أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين” اعتباراً من 14 شعبان 1442هـ، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ.

خطوات تسجيل طالب في أول ابتدائي 1443

طريقة إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة السر في نظام نور

يمكنكم التعرف على خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور لولي الأمر المركزي، وذلك للحصول على بيانات الدخول الجديدة مباشرةً من قبل النظام التعليمي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويمكنكم الحصول على رابط دخول نظام نور الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم متابعة خطوات تسجيل رياض الأطفال نظام نور ١٤٤٣ الموضحة بالخطوات السابقة، من أجل تسجيل طفل جديد في رياض الأطفال 1443، ومن يرغب في المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج 1442 المرحلة الأولى، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

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