ماين كرافت الإصدار التعليمي minecraft education edition طلاب المملكة العربية السعودية مدرستي تبرمج

تسعي المملكة العربية السعودية الي توطين التطور التكنولوجي في مواكبة متطلبات العصر المتتطور بصورة مستمرة ومتسارعة عبر تنمية طلاب المراحل التعليمية المختلفة من خلال مجموعة من المسابقات التعليمية الإلكترونية التي تخدم نمو وتطور الفكر التكنولوجي المعاصر، ماين كرافت الإصدار التعليمي minecraft education editition 2021 تأتي في صدارة الألعاب البرمجية التي تساهم كلا من وزارة التربية والتعليم في المملكة وشركة مايكروسوفت من خلال هذه المسابقة في تحقيق رؤية القيادة الإستراتيجية والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

ماين كرافت الإصدار التعليمي 2021

يبحث كل طالب وولي أمر في المملكة العربية السعودية عن ماين كرافت الإصدار التعليمي للتمكن من المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم، يتم إتاحة فرصة للتعلم الحقيقي والواقعي للبرمجة من خلال ساعة برمجة والتي يتم فيها دراسة البرمجة بصورة سهلة وميسرة لجميع الطلاب، ويمكنكم الآن المشاركة في المسابقة بعد القيام بتفعيل اللعبة والمشاركة فيها حيث تهدف من خلال هذة المسابقة الي

خلق جيل متطور ومنتج في قطاع الخدمات التكنولوجيا للتمكن من مواكبة متطلبات العصر.

تطوير وتنمية القدرات الرقمية لدي الأجيال الصاعدة.

تحقيق أهداف التنمية المستديمة ورؤية المملكة بحلول عام 2030.

فك العقدة المرتبطة بالبرمجة وصعوبتها وتيسير عملية فهمها.

التأكيد علي التفاعل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

الإشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

يمكنكم الآن الدخول الي رابط منصة مدرستي والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق تفعيل لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي2021، ونقدم لكم أهم الخطوات المتبعة لإجراء ذلك

قم بتنزيل لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي علي الهاتف الجوال أو أي جهاز الكتروني خاص بك.

حاول القيام بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ابدأ في إتباع الخطوات لممارسة اللعبة مع الزملاء والتنافس معهم.

ويتم زيارة منصة مدرستي التعليمية للإجابة عن جميع التساؤلات بخصوص المسابقة وكيفية تفعيل اللعبة والمشاركة فيها، حيث يستقبل العديد من المسؤولين الإستفسارات المقدمة من الطلاب ويقدموا الإجابات على الفور، ويتم التفاعل كذلك من خلال المنصة مع المعلمين والمعلمات وذلك لتيسير عملية إستمرار التعلم والتواصل بين أركان العملية التعليمية بشكل إلكتروني وذلك لمنع التكدس وانتشار وباء كورونا.