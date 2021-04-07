رابط ماين كرافت أشترك الآن وأدخل عالم الابتكار والأبداع من خلال اللعبة وأشترك في مدرستي تبرمج

العالم الآن يتجه إلي جعل التعليم يعتمد على الابتكار والتخيل وجعل التفكير هو أساس التعلم، رابط ماين كرافت يبحث عنه الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم وجعل التخيل والابتكار لدى الأشخاص الذين يمارسونها، ووزارة التعليم في السعودية طبقاً لرؤية المملكة الإستراتيجية 2030 هدفها تطوير التعليم وخلق أجيال تعتمد على التفكير العلمي والتخيل والاستنتاج، ولم يعد التعليم التقليدي يخلق أجيال قادرة على الابتكار، ونحن الآن في عالم البقاء فيه لصاحب الابتكار والاختراع اليابان دولة ليس بها موارد طبيعية، كل رأسمالها وتقدمها يعتمد على الاختراعات والتقدم التكنولوجي.ما هي لعبة ماين كرافت
لعبة ماين كرافت هي لعبة تم أطلاقها عام 2011 من قبل شركة سويدية تسمى “mogang”، واللعبة قائمة على تنمية مهارات الابتكار والتخيل والتفكير من أجل البقاء، واللعبة بسيطة وليست معقدة يمكن لعبها من خلال جهاز الكمبيوتر وعبر الجوال الشخصي، واللعبة تدخل من يلعبها في عالم أفتراضي جذاب وتجعل من يلعبها مستمتع بمهاراته وقدراته.المنصات المتاح من خلالها رابط ماين كرافت
- منصة أندرويد.
- منصى IOS.
- منصة LINUX.
- منصة MAC.
- منصة XBOX360.
- WINDOWS.
- يجب أولاً أن يكون الطالب حمل لعبة ماين كرافت التعليمية.
- أختيار الأنشطة الموجودة على الصفحة.
- تحديد و|أختيار لعبة ماين كرافت.
- تسجيل الدخول من خلال حسابك التعليمي.
- تحديد واختيار نوع الحساب “طالب”.
- الضغط على أيقونة الدورات التدريبية.
- تحديد وأختيار ساعة البرمجة ماين كرافت.
- الدخول على أبدأ وحدد الشخصية وأبدأ في اللعب.
- تجعل اللاعبون يعملون في أطار الفريق الواحد وتنمي روح الجماعية في مشروع بناء واحد.
- تجعل الطلاب يقومون بتصميم مناظر طبيعية وأعاده بناء الأماكن.
- أنشاء عالم كامل باستخدام كتل مستطيلة تشبه LEGO.
- تجعل الطلاب واللاعبون يشعرون بالسعادة والتميز بمهاراتهم في الابتكار والبناء.
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العالم الآن يتجه إلي جعل التعليم يعتمد على الابتكار والتخيل وجعل التفكير هو أساس التعلم، رابط ماين كرافت يبحث عنه الطلاب من أجل تنمية مهاراتهم وجعل التخيل والابتكار لدى الأشخاص الذين يمارسونها، ووزارة التعليم في السعودية طبقاً لرؤية المملكة الإستراتيجية 2030 هدفها تطوير التعليم وخلق أجيال تعتمد على التفكير العلمي والتخيل والاستنتاج، ولم يعد التعليم التقليدي يخلق أجيال قادرة على الابتكار، ونحن الآن في عالم البقاء فيه لصاحب الابتكار والاختراع اليابان دولة ليس بها موارد طبيعية، كل رأسمالها وتقدمها يعتمد على الاختراعات والتقدم التكنولوجي.ما هي لعبة ماين كرافت
لعبة ماين كرافت هي لعبة تم أطلاقها عام 2011 من قبل شركة سويدية تسمى “mogang”، واللعبة قائمة على تنمية مهارات الابتكار والتخيل والتفكير من أجل البقاء، واللعبة بسيطة وليست معقدة يمكن لعبها من خلال جهاز الكمبيوتر وعبر الجوال الشخصي، واللعبة تدخل من يلعبها في عالم أفتراضي جذاب وتجعل من يلعبها مستمتع بمهاراته وقدراته.المنصات المتاح من خلالها رابط ماين كرافت
- منصة أندرويد.
- منصى IOS.
- منصة LINUX.
- منصة MAC.
- منصة XBOX360.
- WINDOWS.
- يجب أولاً أن يكون الطالب حمل لعبة ماين كرافت التعليمية.
- أختيار الأنشطة الموجودة على الصفحة.
- تحديد و|أختيار لعبة ماين كرافت.
- تسجيل الدخول من خلال حسابك التعليمي.
- تحديد واختيار نوع الحساب “طالب”.
- الضغط على أيقونة الدورات التدريبية.
- تحديد وأختيار ساعة البرمجة ماين كرافت.
- الدخول على أبدأ وحدد الشخصية وأبدأ في اللعب.
- تجعل اللاعبون يعملون في أطار الفريق الواحد وتنمي روح الجماعية في مشروع بناء واحد.
- تجعل الطلاب يقومون بتصميم مناظر طبيعية وأعاده بناء الأماكن.
- أنشاء عالم كامل باستخدام كتل مستطيلة تشبه LEGO.
- تجعل الطلاب واللاعبون يشعرون بالسعادة والتميز بمهاراتهم في الابتكار والبناء.
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