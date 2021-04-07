أخبار اليمن : استمرار الخروقات بالحديدة و27 غارة على 3 محافظات

استمرار الخروقات بالحديدة و27 غارة على 3 محافظاتاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ؛فيما شن الطيران 27 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً بينها 6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية ،وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي وكيلو16 و التحيتا والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 19 خرقًا بقصف مدفعي و106 خروقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي مدغل و صرواح بمحافظة مأرب وثلاث غارات على مديريتي جبل مراد و مجزر .

ولفت المصدر إلى ان الطيران المعادي شن غارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة واستهدف بست غارات مديرية الظاهر بالمحافظة ذاتها ؛فيما شن الطيران أربع غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف .

