أخبار اليمن : منظمة: ارتفاع وفيات كورونا بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير

منظمة: ارتفاع وفيات كورونا بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصدها ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة في بيان لها، الليلة الماضية، القول: إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة.
وأضاف البيان: إن عدد الوفيات الجديدة ارتفع بنسبة 11في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم تسجيل 71 ألف وفاة جديدة.
وحتى اليوم فقد تجاوزت حصيلة الإصابات في العالم 133 مليونا، وحصيلة الوفيات مليونين وأكثر من 886 ألف وفاة
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