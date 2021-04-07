تركيا.. المؤبد لـ22 عسكريا بمحاولة الانقلاب

قضت محكمة تركية، يوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا، لصلتهم بالمحاولة الانقلابية عام 2016.
وأعلن محام للرئاسة التركية أن محكمة في أنقرة أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا لدورهم في محاولة الانقلاب العام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أروغان، وفق فرانس برس.
ويندرج العسكريون السابقون هؤلاء ضمن مجموعة من 497 مشتبها فيهم، وقد خدموا غالبيتهم في الحرس الرئاسي، يحاكمون على صلة بمحاولة الانقلاب.
وقُتل أكثر من 250 شخصا في محاولة للإطاحة بالحكومة في 15 يوليو 2016 عندما استولى جنود على طائرات حربية ومروحيات ودبابات وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة.
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