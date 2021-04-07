النمسا تمدد إجراءات إغلاق كورونا حتى 3 مايو

جدة - نرمين السيد - وقال كورتس، فى تصريحات اليوم الأربعاء، تم تمديد الإغلاق العام فى الولايات الشرقية "فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند" حتى 18 أبريل الجارى، ثم يعقبه فتح جزئى وتدريجى حتى 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الفنادق والمطاعم والمؤسسات الفنية والثقافية ستؤجل إلى المرحلة الأخيرة من فتح البلاد.
ولفت كورتس إلى أن الحكومة عقدت اجتماع أزمة أمس بحضور الوزراء وحكام الولايات والخبراء وتم الانتهاء لضرورة تشديد قيود غلق البلاد نتيجة استمرار ارتفاع متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ووصول وحدات العناية المركزة فى المستشفيات إلى مستويات حرجة للغاية .
يشار إلى أن الشرطة النمساوية قامت اليوم بحملات مكثفة على منطقة " دونا قنال " السياحية الشهيرة في وسط فيينا، لمنع وجود أى تجمعات خاصة بين الشباب وتحرير محاضر فورية وغرامات للمخالفين.
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