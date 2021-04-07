عاجل.. وزير الرى السودانى: لدينا سيناريوهات عدة للتعامل مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إعطاء مراقبى الاتحاد الإفريقى أى دور فى عملية التفاوض بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر اقترحت فى اليوم الأخير من مفاوضات كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع، إلا أن إثيوبيا رفضت جميع المقترحات.

وقال وزير الرى السودانى إن بلاده ستخزن مليار متر مكعب فى خزان الروصيرص، تحسبا للملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى أن الفيضانات نجمت عن خريف ممطر وليس بسبب بفتح إثيوبيا بوابات السد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

كما قال عباس إن أديس أبابا اعترضت على مختلف الاقتراحات التى تقدمت بها الخرطوم والقاهرة، مشددا فى نفس الوقت على أن التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتطلب إرادة سياسية من الدول الثلاث لعكس التوتر والصراعات إلى تعاون.

كما أكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولى لمواجهة أزمة السد، قائلا "لدينا سيناريوهات عدة للتعامل مع تلك الأزمة، فهناك فريق تفاوضى يحدد الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا".