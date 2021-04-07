البابا فرنسيس: جميعنا مدعوون لمحاربة وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب البابا، عبر حسابه بموقع تويتر: "يحتاج الجميع ولا سيما الأشخاص الأكثر هشاشة إلى المساعدة، معًا فقط يمكننا بناء عالم أكثر عدالةً وصحة للجميع، جميعنا مدعوون لمحاربة الوباء وتشكل اللقاحات أداة أساسية لهذه المعركة".
وفى وقت سابق، هذا الأسبوع، دعا البابا فرانسيس المجتمع الدولى إلى تشارك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع الدول الأكثر فقرا.
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