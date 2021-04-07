أبو الغيط خلال اجتماع الجامعات العربية: يجب التركيز على مجالات التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فى أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة (53) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أشاد بالدور الذى يقوم به الاتحاد منذ نشأته عام 1964 فى دعم التعليم العالى وتطوير الجامعات العربية وذلك من خلال بناء مسارات للتعاون والتنسيق الفاعلة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن أبو الغيط أكد على أهمية الارتقاء بالتعليم خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك فى ظل تسارع الثورة التكنولوجية وما تؤدى إليه من تغيير فى احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة للوظائف الجديدة، مثمناً ما توصلت إليه عدد من الدول العربية من نهضة واضحة فى التعليم الجامعى والجهود المبذولة لجسر الهوة مع الجامعات العالمية المتقدمة. وأضاف المصدر أن السيد الأمين العام أثنى على التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة فى عدة مجالات لعل أهمها وضع تصنيف عربى للجامعات، وتوفير منح دراسية للاجئين والنازحين العرب المتضررين من النزاعات المسلحة فى الدول العربية.

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