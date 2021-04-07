السجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا بتهمة محاولة الانقلاب في تركيا

كشف محام لوكالة "فرانس برس" بأن محكمة في أنقرة أصدرت اليوم أحكاما بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا، لدورهم في محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
حيث قضت محكمة في أنقرة بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريا سابقا (في الحرس الجمهوري) لدورهم في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.
ويندرج العسكريون السابقون ضمن مجموعة من 497 مشتبها فيهم خدموا جميعا في الحرس الجمهوري ويحاكمون في قضايا محاولة الانقلاب تلك، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأطلقت تركيا منذ محاولة الانقلاب حملة اعتقالات شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن القبض على نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وقد عُزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، ارتباطا بتلك المحاولة.
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