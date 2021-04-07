رابط فحص المنحة القطرية في غزة 2021 والحصول على 100 دولار للأسر

نقدم لكم رابط فحص المنة القطرية في غزة بعد أن تزايدت التساؤلات من قبل الأفراد المستحقين للمنحة القطرية لمقيمي وأهل غزة لشهر مارس المنقضي، حيث أن منحة ال١٠٠ دولار قد تأخرت كثيرا عن مواعيد الصرف المحددة لها، حيث أنه يتم صرف تلك المنحة في بداية كل شهر، مما راودت الشكوك العديد من المواطنين بقطاع غزة عن توقف المنحة، ولكن خرجت السيدة عزيزة الكحلوت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة وصرحت عن المواعيد الجديدة لصرف المنحة، وأن المنحة مستمرة ولم تقف، وأكدت أيضا أنه لم يتم إضافة أي أسماء جديدة للاستفادة من الدعم القطري، ويمكن للجميع الاستعلام عن مواعيد صرف المنحة ومعرفة المستحقين لها، وسوف نستعرض كافة المعلومات المتعلقة بمنحة ال١٠٠ دولار خلال السطور المقبلة.

رابط فحص المنحة القطرية في غزة

ويمكن للجميع الاستعلام عن المنحة القطرية وكافة ما يتعلق بها من معلومات من خلال الموقع الإلكتروني والذي قد لا يعمل في الوقت الحالي بسبب تجهيزه ولكن سوف يكون متوفر خلال أيام قليلة، فقط يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

أولا على المستعلم الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

بعد القيام بعملية التسجيل على الموقع قم باختيار أيقونة الاستعلام عن منحة ال١٠٠ دولار القطرية.

إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على المنحة القطرية 100 دولار

وضعت اللجنة القطرية العديد من الشروط والضوابط التي إذا توفرت يمكن للفرد الحصول على المنحة، وتلك الشروط هي كالتالي: