في ظل سعي الكثر للحصل علي تمويل شخصي أو عقاري بالمملكة العربية السعودية، فيطرأ في بال الكثيرون اسم مميز في عالم البنوك والشركات المصرفية، وهو الأكثر موثوقيه بالمملكة العربية السعودية علي مدي العقود الأخيرة ألا وهو بنك الراجحي، ويقدم بنك الراجحي لعملاؤه العديد من الوسائل التمويلية والبنكية ويقدم خدماته عبر شبكة عملاقة من البنوك والهيئات بمختلف أنحاء المملكة فضلا عن موقعه الإلكتروني وتطبيقاته الرقمية وتواصله الدائم مع عملاؤه عبر البريد الإلكتروني والرسائل الكثير ، وترجع قوة مؤسسة الراجحي المالية لقاعدة بيانات عملاقة وأصول ماليه ضخمة وخبرات طويلة لدي مدراؤه و موظفيه عبر عقود من الزمان ، ويقدم البنك تسهيلات إدارية علي طلبات القروض لا تتعدي الخمسة شروط سهلة التنفيذ حيث يطلب مفردات راتب بمن جهة العمل موثق ، ويطلب إثبات السن ببطاقة الهوية الوطنية ، كما يطلب تحويل الراتب الخاص بمقدم الطلب عبر بنك الراجحي مباشرة ، وفضلا عن التطور التكنولوجي الذي يوفره البنك لعملاؤه في كافة أنحاء العالم والقدرة علي متابعة مخصصاتهم المالية، وفي مقالنا التالي نستعرض معاً كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي.

خيار التمويل الشخصي من بنك الراجحي

تطرح شركة الراجحي المالية خيارات تمويل شخصية للمواطنين والمقيمين علي حد السواء عبر قروض إسلاميه ، وقد طرح البنك من خلال الموقع الإلكتروني العديد من الخيارات التمويلية والمخصصة لتتناسب ومتطلبات العملاء إن كانت عقارية أو شخصية ، ويخضع التمويل لعدة اشتراطات ومميزات كبيرة وذلك بما يوافق تعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية، ويتيح مقالنا الحالي لك التعرف علي كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي.

طريقة التقديم علي قرض تمويل شخصي لدي بنك الراجحي

لمعرفة كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي عليك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع بنك الراجحي عبر الإنترنت وتعبئة نموذج التمويل الشخصي.

مليء بيانات رقم الهوية الوطنية والجنسية.

مليء بيانات الاسم كاملاً و النوع.

تحديد مقدار الراتب الشهري لمقدم الطلب.

تحديد خيار وجود حساب بالبنك لمقدم الطلب أم لا.

مليء بيانات تحويل الراتب لبنك الراجحي ونوعية التمويل المطلوب.

توضيح أسباب طلب التمويل الشخصي مثال سيارة – عقار – مشتريات….

مليء بيانات التواصل من رقم هاتف وبريد إلكتروني وعنوان شخصي.

مراجعة كافة البيانات وإرسال الطلب.

وأخيراً يمكن مليء نفس النموذج من خلال فروع البنك شخصياً وهو ما ينصح بتجنبه في ظل ظروف كورونا.

متطلبات الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي

للحصول علي قروض من بنك الراجحي بهدف التمويل الشخصي مثل قروض البنك السعودي الفرنسي فعليك بمعرفة الاشتراطات والقيام باستيفاء بعض الأوراق المطلوبة من قبل البنك مثل :

خطاب من جهة العملي التي تنتسب إليها يوضح بيانات راتبك الشهري.

أن تقوم بتحويل راتبك الشهري إلي بنك الراجحي.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للوافدين.

الحصول من جهة عملك علي خطاب يفيد بتحويل راتبك إلي بنك الراجحي.

تعبئة نموذج قرض لدي بنك الراجحي مستوفي كافة البيانات المطلوبة والاشتراطات.

كما يمكنكم الحصول علي قروض تمويلية متعددة من بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية وهي مؤسسة تمويلية قوية أيضا وتقدم تسهيلات تمويلية عقارية متناسبة مع المقيمين والمواطنين ، والفيديو التالي يشرح كيفية الحصول علي تمويلات من بنك الراجحي: