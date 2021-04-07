تحديث رابط لعبة ماين كرافت minecraft education وأشترك في مسابقة مدرستي تبرمج من الجوال

رابط لعبة ماين كرافت، أهتمت وزارة التعليم السعودية بتطوير العلم، وخلق جيل قادر على الابتكار والتميز، للنهوض بالمملكة طبقاً للرؤية الاستراتيجية للقيادة السعودية 2030، فأطلقت برنامج مدرستي تبرمج وللاشتراك في هذه المسابقة يكون عن طريق لعبة ماين كرافت الجديدة 2021، والتي تقوم على جعل الطفل يتخيل ويبتكر في التصميم والبناء وتخلق في الطلاب روح التميز والابتكار، فلعبه هدفها تنمية قدرات الابتكار وتوسعة خيال الطالب حتى يكون قادر على الأبداع والتميز.

رابط لعبة ماين كرافت الجديد أصدار 2021

لعبة ماين كرافت هي لعبة أنشأتها شركة سويدية عام 2011، ومنذ ذالك التاريخ واللعبة تغزو جميع أنحاء العالم لسهولة لعبها وأهدافها العظيمة، والتي تفيد في خلق روح العمل الجماعي والتفكير والأبداع، ويمكن لعبها بسهولة عبر الجوال بمجرد تحميلها في دقائق بسيطة، واللعبة تعتمد على أن يعيش اللاعب في عالم أفتراضي جذاب يجعله يشعر بالسعادة كلما أنجز مهمة وأستمر في الحياة.

وزارة التعليم السعودية تطلق حملة مدرستي تبرمج

وزارة التعليم في المملكة من خلال شراكتها مع كبريات الشركات العالمية في البرمجة والحواسب الألية، مثل شركة ما مايكروسوفت الأمريكية، تسعى للأخذ بكل الوسائل التكنولوجية التي من شأنها تجعل الطالب يهتم بالتفكير والبحث وليس الحفظ والتلقين، فتطلق البرامج التي تنمي مهارات الطلاب لاكتشاف المواهب الدراسية، ومن أهم هذه البرامج برنامج مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت.

رابط لعبة ماين كرافت للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

يمكن للطلاب الاشتراك في المسابقة من خلال لعبة ماين كرافت بعد أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول على حسابه التعليمي وتحديد نوع الحساب طالب واختيار لعبة ماين كرافت واختيار ساعة البرمجة واللعب والاستمتاع باللعبة بعد اختيار الشخصية وتهدف الوزارة من هذا البرنامج أكتشاف المواهب من الطلاب وتنمية مهاراتهم وثقلها لأن هؤلاء هم علماء المستقبل إذا أحسن تأهيلهم تأهيل علمي على مستوى عالي.