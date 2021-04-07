رابط نظام نور 1443 برقم الهوية لتسجيل رياض الاطفال بحساب ولي الأمر على مستوي جميع روضات المملكة العربية السعودية

رابط نظام نور 1443 برقم الهوية لتسجيل رياض الاطفال بحساب ولي الأمر نستعرضها الان مع حضراتكم وذلك عقب تأكيدات وزارة التعليم السعودية على بدء استعدادات وزارة التعليم السعودية على تنظيم بيانات الاطفال على موقعه نور التعليمي على نحو نستعرضها الان مع حضراتكم من خلال موقعكم إقرأ نيوز الاخباري

رابط نظام نور 1443

كشفت وزارة التعليم السعودية على بدء موقع نظام نور اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021 على استقبال بيانات طلاب الروضة الجدد البالغ سنهم السن المحدد والمتناسب لتلك المرحلة على أن تكون عمليات التسجيل بالكامل بصورة وشكل الكترونية بالوقت الحالي من خلال نظام نور التعليمي الذي بالفعل فعل خواص التسجيل بجانب العديد من الخدمات الموجودة على الموقع والتي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات تسجيل رياض الأطفال على نظام نور

بامكانكم الان البدء فى تسجيل بيانات طلاب رياض الأطفال على موقع نظام نور التعليمي وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح نظام نور فور النقر على الرابط التالي”هنا”

البدء فى تسجيل بيانات الحساب الجديد الخاص بولي الأمر والبدء فى اختيار الصفحة الرئيسية

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل بيانات طلاب الروضة والبدء عليه بتسجيل الرقم المدني واسم المستخدم ورقم السجل ورقم هوية الطالب والرخصة ان وجدت وتحديد صلة القرابة، النقر فى النهاية على ايقونة تعبئة بيانات وبهذا تكون قد اكتملت المهمة بنجاح.علماً على أن موقع نظام نور كذلك قد أعلن على بدء الموقع استقبال بيانات طلاب الصف الاول الابتدائي اعتباراً من شهر جمادي الاول للطلاب السعوديين الموجودين فى المدارس الدولية، وبدءً من 11 رجب لطلاب السعودي نفى المدارس الحكومية، على أن يكون خطوات تسجيل بيانات طلاب الصفوف السابق ذكرها بنفس خطوات تسجيل بيانات طلاب الروضة.