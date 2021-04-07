رابط التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1443 لولي الأمر

التسجيل في رياض الأطفال نظام نور، أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا، عن فتح باب التقديم في المدارس الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، مؤكدة ان التقديم من قبل ولي الأمر اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل 2021م حتى يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، لافتة إلى أن عمليات التقديم إلكترونيًا فقط في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بالتوازي مع فتح باب التقديم على بطاقات الترقية في خدمة الخدمة الذاتية للمعلمين السعوديين عبر بوابة فارس ومعرفة العلاوات والترقيات.

التسجيل في رياض الأطفال نظام نور

وتستقبل وزارة التعليم السعودية عبر بوابتها الإلكترونية متعددة الخدمة (نظام نور) طلبات التسجيل والتقديم في جميع أنحاء المملكة، مع العلم أن تلك المنصة تشمل العديد من المزايا لجميع أعمدة المنظومة التعليمية سواء من طلاب ومعلمين وأولياء أمور ومديرين، فيتم من خلالها متابعة أداء التلاميذ والتقييمات الشهرية والدورية واستظهار نتائج الاختبارات بـ نصف العام وآخر السنة، كذلك تقديم التلاميذ والطلاب لـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وتمثل حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم، كما تتيح تسجيل الملاحظات والتقييمات الإدارية والحصول على الإجازات للمدرسين، وحركة التنقلات والتعيينات وغيرها.

رابط بوابة NOOR 1443 وخطوات التقديم

أما عن خطوات التسجيل في رياض الأطفال نظام نور إلكترونيًا، فتتم من خلال الخطوات التالية:

أولاً: تسجيل الدخول عبر المنصة على الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa. ثانيًا: تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر رمز التحقق المرئي. ثالثًا: الضغط على تسجيل الدخول. رابعًا: اختيار تسجيل رياض الأطفال خامسًا: تحديد حساب ولي الأمر أو حساب المعلم أو الطالب. سادسًا: تسجيل اسم ولي الأمر والطالب. سابعًا: تسجيل الجنسية المراد كتابتها. ثامنًا: الضغط على موافق.

يجب الأخذ في الاعتبار أثناء التسجيل في نظام نور لتلاميذ رياض الأطفال الجُدد من تحديد صلة القرابة بين المستخدم وبين الطالب عبر المنصة الإلكترونية، مع ضرورة اختيار الروضة التي يرغب المستخدم أو ولي الأمر التسجيل فيها، وبعد استكمال البيانات،، يتم النقر على خيار التسجيل الموجود في الأسفل، بينما يمكن المعلمين من التسجيل في الخدمة الذاتية عبر: نظام فارس 2021.