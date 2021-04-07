يتساءل الكثير من الباحثين عن فرص تمويلية شخصية أو استثمارية أو عقارية في هذه الأيام عن كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا أوطرق تمويل أو قروض إسلاميه من خلال بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية، وقد طرح بنك سامبا عبر موقعه الإلكتروني برنامج تفاعلي لحساب قيمة القرض ومدخلاته حسب احتياجات العميل وقيمة دخله وتأمينه ، وقد طرح البنك من خلال الموقع الإلكتروني العديد من الخيارات التمويلية والمخصصة لتتناسب ومتطلبات العملاء إن كانت عقارية أو شخصية ، لتمكنه من إعداد خططه الحالية والمستقبلية ، ويوفر بنك سامبا الخدمات المصرفية للتمويل العقاري وفق بعض الاشتراطات لقبول طلب التمويل مثل تقديم صاحب الطلب لبيان بمفردات راتبه الشهري بما هو مثبت لدي جهة عمله وموثقة منها ومن الغرفة التجارية ويكون راتبه متماشي مع قيمة القرض المطلوب وفق نظام الحاسبة وأن يكون مقدم الطلب ضمن فئة عمرية لا يتجاوز سنه الستون عاماً مع نهاية القسط الأخير من القرض المطلوب وان يحدد مقدم الطلب نوع القرض المطلوب وفق اتفاقيات الدعم من حكومة المملكة، ويمكن للعميل استخدام الحاسبة الموجودة علي الموقع لسهولة معرفة قيمة القرض الذي يستحقه ، وذلك بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.

حاسبة سامبا للتمويل

هي أداة برمجية ومنصة محاسبيه يطرحها بنك سامبا عبر موقعه الإلكتروني لتسهيل كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا وتعني بحساب قيمة مدخلات الأفراد وقيم القروض المستحقة لكل فرد وبنك سامبا يقدم التمويلات العقارية مثل ما يقدمه بنك الراجحي من خلال معرفة كيفية الحصول علي قروض من بنك الراجحي ويتم حساب القرض من بنك سامبا حسب اختيارات عدة منها نوع التمويل أن كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري ويرجع ذلك أيضا لجنسية العميل وقيمة دخله المادي كما هو موضح بالصورة التالية:

متطلبات الحصول علي تمويل من بنك سامبا :

عبر الصفحة الإلكترونية للبنك يمكن أن نعرف كيفية الحصول علي قرض من بنك سامبا من خلال مليء البيانات الخاصة بالحاسبة الرقمية عبر الخطوات التالية :

الدخول إلي موقع بنك سامبا عبر الإنترنت.

في صفحة البداية نجد برنامج حاسبة سامبا للتمويل.

بعد قراءة الشرح نجد بعض المدخلات والاختيارات.

نختار نوع التمويل، تمويل شخصي أو تمويل عقاري.

إما أن نحدد قيمة صافي الراتب إن كان التمويل شخصي.

أو نحدد نحدد قيمة العقار إن كان التمويل عقاري.

يتم اختيار جنسية طالب التمويل من القائمة المنسدلة.

يتم اختيار العمر من القائمة المنسدلة.

يتم تحديد مدة التمويل بالسنوات.

يتم وضع قيمة الراتب الشهري بالريال.

يتم تحديد القطاع الذي يعمل به مقدم الطلب.

يتم تحديد القيمة المرغوب في سدادها بخانة القيمة المتبقية للسداد.

يتم إدخال القيمة المالية للعقار بالريال.

يتم إدخال إجمالي قيمة الالتزامات المالية لمقدم الطلب بالريال.

يتم تحديد الحالة الخاصة لمقدم الطلب إن كان متقاعد أم لا.

في كل خطوة يتم تحديدها تتقلص بعض الخانات والبيانات فلا داعي للقلق.

في النهاية نضغط علي احسب استحقاقك.

وفي النهاية يجب عليكم مراعاة الشروط والأحكام الموجودة في اسفل الصفحة مسبوقة بعلامات نجمة حمراء وقراءتها جيداً، كما يمكنكم معرفة المزيد عن عروض شركة الراجحي المالية لاستثمار الأموال، والفيديو التالي يوضح عروض التمويل الشخصي من بنك سامبا: