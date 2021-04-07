إكسبو 2020 دبي.. توفير اللقاح لجميع ممثلي الدول المشاركة

وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوم الأربعاء، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأضاف الشيخ حمدان، أن الهدف هو ضمان تجربة شاملة وآمنة لا تنسى، وضمان تعزيز تجربة إكسبو بشكل أكبر عبر منصة افتراضية لحضور فعاليات الحدث الدولي وبرامجه.

وشدد على أن موقع الحدث يركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة لجعل إكسبو 2020 دبي النسخة الأكثر استدامة في تاريخ الحدث الدولي الذي يمتد لأكثر من 160 عاما.

وأشار إلى تبني أحدث تقنيات البنى التحتية، مما يجعل "إكسبو 2020" تجسيدا حقيقيا لما يمكن أن تبدو عليه مدن المستقبل الذكية.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي سيشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها، إذ يتطلع العالم إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ورسم خارطة الطريق لمستقبل ما بعد " كوفيد-19".

وتحدث الشيخ حمدان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه يوم الأربعاء، في مقر إكسبو 2020 دبي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية والتي تصب في تطوير الخدمات الحكومية وفقا لأبرز المعايير العالمية.

وقال الشيخ حمدان خلال ترؤسه الاجتماع " بحلول شهر أكتوبر المقبل، ستفتح دبي والإمارات ذراعيها للعالم بأسره لفتح آفاق جديدة من التعاون العالمي البناء، خلال إكسبو 2020 دبي والذي سيشكل منصة حيوية مبدعة، تجمع بين جماليات الفن المعماري وأحدث التقنيات لتوفر فرصا فريدة للتعاون العالمي في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية".

وأضاف "مع احتفالنا بعام الخمسين، نتطلع إلى حشد جميع طاقاتنا المبدعة وروح الإصرار والعزيمة والتعاون لضمان إطلاق منصة مميزة لإلهام العالم بحلول مبتكرة تدفع الجهود الإنسانية نحو خلق مستقبل أكثر إشراقا".

وأردف الشيخ حمدان "فيما يقف العالم على مفترق للطرق في ظل تحديات الواقع الجديد التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإن دبي تعد العالم بأجندة عمل تستشرف مستقبل مختلف القطاعات، وتبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحا في عالم اليوم، بشكل يعكس رؤية دولة الإمارات وجهودها في تعزيز أواصر التعاون البناء بين دول العالم للتصدي للتحديات وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود لخلق غد أفضل للإنسانية".