العراق يعلن مقتل 60 إرهابيا من بقايا داعش فى سلسلة تلال حمرين

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية العراقية قامت بقصف مكثف على أوكار بقايا داعش فى سلسة تلال حمرين، وأسفر القصف عن مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات التنظيم الإرهابى فى عملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومُحترفا، بالإضافة لتنسيق عالى المستوى بين عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية. وأكد أن جهاز مكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقى بأن يقضى كليا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية.

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