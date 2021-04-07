رئيس الحكومة الليبية يبحث مع أمير الكويت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.





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