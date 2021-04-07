رابط المنحة القطرية 100 دولار للمستحقين في غزة 2021 وما هي شروط الحصول على المنحة

رابط فحص المنحة القطرية، المخصصة لأهل غزة حيث يبحث الكثير من مستحقي المنحة عن موعد صرف المنحة القطرية، والتي تبلغ 100 دولار وما هي شروط الحصول على المنحة، وطريقة الحصول عليها أو ما هي الخطوات التي يجب على من يرغب في الحصول عليها اتباعها، وما هو رابط المنحة، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على هذه المنحة عليك قراءة هذا المقال جيداً، وسوف نوضح ونجيب على كل هذه التساؤلات من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

رابط فحص المنحة القطرية

يمكن الاستعلام عن المنحة القطرية وكل تفاصيل المنحة القطرية، من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك وفيما يلي نبين رابط المنحة القطرية.

على من يبحث عن المنحة الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، ملحوظة يتم تحديث وتجهيز الموقع.

يتم التسجيل على الموقع وبعد التسجيل يتم الاستعلام عن المنحة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح كالاسم ورقم الهوية.

تأكد من مطابقة البيانات مطابقة تامة مع البيانات الموجودة في بطاقة الهوية الخاصة بالمستحق للمنحة.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى لصرف المنحة قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة تسجيل الموجودة أسفل الصفحة .

سوف تظهر أيقونة “الاستعلام” قم بالضغط عليها.

شروط الحصول على المنحة

قامت اللجنة المكلفة بصرف المنحة بوضع بعض الشروط اللازم توافرها فيمن يرغب في الحصول على المنحة كي يستطيع الحصول عليها وهذه الشروط كالتالي.