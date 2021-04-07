عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 على الأجهزة المنزلية تنزيلات رمضان

عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 على الأجهزة المنزلية وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بدأت العروض منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء 7 أبريل الموافق 25 من شعبان 1442 على كل ما يحتاج اليه المنزل، ثم تنتهي عروض بنده الأسبوعية على تلك المنتجات في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 وأول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تتجدد العروض بشكل أسبوعي لكل العملاء في جميع فروع بنده وهايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، الآن في هذا المقال من موقعكم ثقفني نتابع معكم أحدث عروض بنده على الأجهزة المنزلية بما فيها الشاشات ولوازمها. عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 اليكم أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة والشاشات: موزع مياه بارد وحار دورا بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال.

فرن كهربائي مع شواية ماركة جيباس بسعر 199 ريال بدلاً من 289 ريال سعة 42 لتر.

مايكروويف شارب 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 319 ريال.

تليفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 1024 ريال.

تليفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال.

سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال بدلاً من 186 ريال.

ريسيفر كبير نادكو بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال.

تليفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1299 ريال بدلاً من 1640 ريال.

تليفزيون امبيكس جلوريا بسعر 1199 ريال بدلاً من 1750 ريال 50 بوصة.

فرامة لحم كليك أون 99 ريال بدلاً من 155 ريال 500 وات.

فرامة لحم مولينكس بسعر 399 ريال بدلاً من 639 ريال.

طاهية الأرز جيباس بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال.

عصارة جيباس للبرتقال والحمضيات بسعر 49 ريال بدلاً من 59 ريال.

قطاعة كولين للخضروات بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال 300 وات.

عجانة إيه تي سي بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال. الوسوم

عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 على الأجهزة المنزلية وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بدأت العروض منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء 7 أبريل الموافق 25 من شعبان 1442 على كل ما يحتاج اليه المنزل، ثم تنتهي عروض بنده الأسبوعية على تلك المنتجات في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 وأول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تتجدد العروض بشكل أسبوعي لكل العملاء في جميع فروع بنده وهايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، الآن في هذا المقال من موقعكم ثقفني نتابع معكم أحدث عروض بنده على الأجهزة المنزلية بما فيها الشاشات ولوازمها. عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 أبريل 2021 اليكم أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة والشاشات: موزع مياه بارد وحار دورا بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال.

فرن كهربائي مع شواية ماركة جيباس بسعر 199 ريال بدلاً من 289 ريال سعة 42 لتر.

مايكروويف شارب 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 319 ريال.

تليفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 1024 ريال.

تليفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال.

تليفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من 3066 ريال.

سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال بدلاً من 186 ريال.

ريسيفر كبير نادكو بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال.

تليفزيون سامسونج 40 بوصة بسعر 1299 ريال بدلاً من 1640 ريال.

تليفزيون امبيكس جلوريا بسعر 1199 ريال بدلاً من 1750 ريال 50 بوصة.

فرامة لحم كليك أون 99 ريال بدلاً من 155 ريال 500 وات.

فرامة لحم مولينكس بسعر 399 ريال بدلاً من 639 ريال.

طاهية الأرز جيباس بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال.

عصارة جيباس للبرتقال والحمضيات بسعر 49 ريال بدلاً من 59 ريال.

قطاعة كولين للخضروات بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال 300 وات.

عجانة إيه تي سي بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال.

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