ماين كرافت التعليمية minecraft شرح بالخطوات من A to Z ضمن مسابقة منصة مدرستي تبرمج 1442

ماين كرافت التعليمية تحصل علي اهتمام واسع من الطلاب بعد إعلان مسابقة مدرستي تبرمج إلكترونياً، وذلك في ظل العودة للمدارس والاستعداد من أجل تهيئة الطلاب للاختبارات النهائية مع بداية شهر رمضان المبارك، لهذا جاءت مبادرة لعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي للاهتمام بتنمية مهارات الطلاب وتعليمهم أمور جديدة تعمل علي تنمية مستوياتهم خلال المرحلة الحالية، وسنوفر لكم الآن رابط ماين كرافت منصة مدرستي التعليمية للاشتراك والحصول علي الشهادة.

ماين كرافت التعليمية

أطلقت وزارة التعليم السعودية مسابقة منصتي للبرمجة من أجل تنمية المهارات، وتوفير مجال للترفيه مفعم بالروح العلمية في نفس الوقت، وذلك الهدف للمسابقة والمشاركة في هذه اللعبة المميزة، والتي نتعرف عليها تفصيلياً الآن مع فيديو توضيحي للمشاركه بها وكيفية تنفيذ الخطوات للاشتراك والحصول علي الشهادة، ويمكنكم التعليق وكتابة تجاربكم مع المسابقة في التعليقات.

يظهر بالصورة السابقة توضيحاً للعبة مينكرافت التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن العودة للمدارس واستعدادات مكثفة من أجل العودة بحذر، ونتعرف الآن علي كيفية الاشتراك وشرح للعبة.

فيديو توضيحي مسابقة مدرستي تبرمج ماينكرافت

سأل الكثيرين عن كيفية الاشتراك في المسابقة، وما هي الإرشادات التوضيحية من أجل الحصول علي شهادة مسابقة منصة مدرستي التعليمية، لهذا سنتعرف معكم خلال الفيديو التالي علي كيفية الاشتراك والحصول علي الشهادة الخاصة بكم.

بعد أن تعرفنا علي جوانب المسابقة، وإرشادات اللعبة، يمكنكم الاشتراك والدخول من خلال الخطوات القادمة.

رابط ماين كرافت تسجيل الدخول

يستطيع كافة المستخدمين الانضمام للمسابقة، والاستمتاع بممارسة اللعبة المميزة وفقاً للخطوات الآتية:

الدخول إلي رابط المنصة، العودة للمدارس دخول.

اختيار الاشتراك في المسابقة لمنصة مدرستي الإلكترونية.

تسجيل الدخول منصتي التعليمية بالبيانات الشخصية.

تطبيق الخطوات القادمة بالشرح المبسط للحصول علي عضوية.

بنهاية التطبيق للخطوات تحصلون علي الشهادة عند اجتياز كافة المراحل.

بالنهاية تحصلون علي مسابقة منصة مدرستي تبرمج بكل سهولة، وذلك عند الانتهاء من كل خطوات لعبة ماين كرافت التعليمية بكل سهولة minecraft.