مقتل 60 داعشيا فـي عملية عسكرية عراقية

بغداد ـ د ب أ: صرح اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمس بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوة الجوية العراقية تمكنت من قتل 60 من عناصر “داعش” في عملية استهدفت التنظيم في إطار عملية الأسد المتأهب التي انطلقت الشهر الماضي في سلسلة جبال قرة جوغ في محافظة نينوى شمال بغداد. وأضاف رسول في بيان صحفي :” نؤكد أن القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومُحترفا بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان”. وأكد أن “جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة”.

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