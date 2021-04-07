أخبار اليمن : الارصاد يحذّر الصيادين من ارتفاع شديد للأمواج

الارصاد يحذّر الصيادين من ارتفاع شديد للأمواجتوقع المركز الوطني للأرصاد ان تشهد بعض محافظات الجمهورية طقسا صحوا جافا في الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرة جوية ان تشهد المرتفعات الجبلية طقسا صحوا جافا مع تتشكل سحب منخفضة تتخللها سحب ركامية خلال مابعد الظهيرة خاصة على محافظات ذمار , المحويت , وحجه .

ورجح المركز ان يكون الطقس صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام حار نسبيا نهارا شديد الحرارة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة .. فيما تنشط الرياح أحيانا على جنوب السواحل الغربية وغرب خليج عدن وأقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للاتربة والرمال واضطراب البحر.

وفي المناطق الصحراوية تكون الاجواء بحسب المركز صحوة وجافة حارة ومغبرة نسبيا نهارا مع رياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وقال المركز ان حالات الطقس في أرخبيل سقطرى ستكون غائمو جزئيا بوجه عام ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأفاد ان المناطق الصحراوية والساحلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خاصة السواحل الشرقية ستشهد طقسا جافا حارا شديد الحرارة نهارا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين ومالكي السفن الصغيرة من ارتفاع شديد للأمواج واضطراب البحر جنوب السواحل الغربية وغرب خليج عدن.

