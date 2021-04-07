مصرع 6 أشخاص فى انفجار بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بكين فى محطة لتوليد الطاقة الحرارية بمحافظة "دينجيوان" فى مدينة "تشوتشو" بالمقاطعة، حيث وقع الحادث خلال عملية لحام لإصلاح تسريب فى خزان، ما أسفر عن سقوط ستة أشخاص كانوا على الخزان الذى يبلغ طوله 5 أمتار.
وأوضحت الإدارة أن شخصا واحدا لقى مصرعه فى الموقع بينما توفى الخمسة الآخرين بعد فشل علاجهم طبيا.
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