مقتل 68 عنصرا من طالبان فى عمليات هجومية بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية، فى بيان لها بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إلى أن العمليات الهجومية شنتها القوات الحكومية فى أقاليم هيرات وفارياب وفرح وبدخشان وقندوز وقندهار.
وبحسب الوزارة، تم العثور على 211 عبوة ناسفة تابعة لحركة طالبان، بينما تمكنت القوات الأفغانية من إبطال مفعولها.
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