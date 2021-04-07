المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة 100 دولار 2021 هذا الشهر وشروط الحصول عليها

المنحة القطرية للمستحقين لها من أهل غزة، هي مكرمة قطرية تصرف لبعض الأسر في غزة، حيث استمرت قطر على مساعدة الأسر الفقيرة في غزة الحبيبة، وعلى كل من يسأل عن تفاصيل المنحة وعن موعد صرفها، فهي منحة مقدمة من قطر إلى الأسر الفقيرة بغزة، يبلغ قيمة المنحة 100 دولار لكل أسرة، تصرف بحد أقصى 15 مرة، ويستثنى من ذلك الأسر التي يزيد تعدادها عن أربعة فأكثر، حيث يترقب الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة من فيروس كورونا، لحظة فتح رابط المنحة القطرية، ضمن المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية للعمال والمتضررين من وباء كورونا، وفي هذا المقال وعبر موقع ثقفني نتعرف ونجيب على كافة التساؤلات التي تدور في أذهانكم بخصوص المنحة.

رابط المنحة القطرية

لكي تستطيع أن تحصل على المساعدة، لابد من معرفة الرابط الذي من خلاله الحصول عليها، لكي تسجل عليه وتحصل على المنحة للعام 2021، حيث أن قيمة المنحة هي 100 دولار، تمنح لأهل غزة المتضررين من وباء كورونا، والحصول على المنحة يتم من خلال الآتي.

يقوم المواطن المستحق للمنحة بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يقوم بإدخال الاسم بشكل صحيح والرقم السري الخاص به.

إدخال رقم الهوية وملء البيانات بصورة صحيحة وكاملة، دون أي أخطاء حتى يتم قبول الطلب بنجاح.

البحث عن كلمة استعلام والضغط عليها حتى تتمكن من الاستعلام عن المنحة.

منحة قطر

هي منحة قطرية بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة من أهل غزة، تصرف عن طريق رابط وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع، تعطى للأسر الفقيرة عدد 15 مرة فقط، ولابد للمستحق لها أن يكون مقيم داخل قطاع غزة، أما من هو خارج البلاد فيحرم من المنحة، يتم التجاوز عن شرط ال15 مرة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة أفراد.