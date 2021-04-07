تسجيل نظام نور وبداية تسجيل رياض الأطفال لعام 2021 وكيفية التسجيل بالموقع

تسجيل نظام نور وبداية تسجيل مرحلة رياض الأطفال أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للمملكة العربية السعودية أعلان تصرح فيه الوزارة عن بداية مراحل التسجيل لمرحلة رياض الأطفال الخاصة والحكومية ،لان العام الدراسي الجديد علي وشك البدء في علي أهالي طلاب مرحلة الروضة أن تتوجه إلى موقع نظام نور لتبدأ بالتسجيل لأبناءها ويجب عليك عند مرحلة التسجيل أن تتبع مجموعة من الخطوات لكي تحصل علي مكان لابنك في بداية العام الدراسي الجديد لتتعرف علي كيفية التسجيل بموقع نظام نور لمرحلة رياض الأطفال تابع المقال سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل التي تخص عملية التسجيل .

تسجيل نظام نور و تقديم رياض الأطفال بالمدارس الخاصة أو الحكومية

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مواعيد لبداية مراحل التسجيل لطلاب مرحلة الروضة وان سوف يكون موعد بدء أولي مراحل التسجيل في يوم سبعة من شهر أبريل الحالي وسوف تستمر عملية التقديم والتسجيل حتي نهاية يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري لعام 2021 ، ولكي تسهل الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم المسئولة عن تلك عمليات التسجيل للأطفال ف جعلت عمليات التسجيل عن طريقة الموقع الرسمي عبر الأنترنت ،وضع ذلك النظام لجعل أهالي الطلاب اكثر راحة وعمليات التسجيل في نظام نور اكثر سهولة .

طريقة التسجيل في المرحلة الخاصة برياض الأطفال لعام 2021

لكي تتمكن من تسجيل بيانات طفلك عبر موقع نظام نور لكي تضمن له مكان بالعام الدراسي الجديد في عليك أن تتبع مجموعة الخطوات التي سوف نعرضها عليكم وهي: