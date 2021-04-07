نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 وخطوات طباعة إشعار بالدرجات

تصدر نظام نور خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل، بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن اجراءات إنهاء العام الدراسي الجاري لكافة المراحل الدراسية بعد تقديم مواعيد اختبارات نهاية العام بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث طالبت وزارة التعليم من السادة المعلمين، رصد درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 شعبان الجاري.

نتائج نظام نور برقم الهوية وخطوات طباعة إشعار بالدرجات

يمكن للطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية معرفة النتائج من خلال نظام نور وذلك من خلال اتباع الخطوات السهلة البسيطة التالية:-

الدخول على موقع نظام نور.

إدخال اسم المستخدم ثم كلمة السر ورمز التحقق. ثم النقر على تسجيل الدخول

الضغط على أيقونة التقارير في اسم الطالب.

الضغط على أشعار فترات ثم إشعار فترات أعمال السنة

تحديد الفصل الدراسي الثاني ثم الضغط على بحث.

كذلك فقد أعلنت وزارة التعليم عن فتح الباب أمام السادة أولياء الأمور للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال للطلبة السعوديين والغير سعوديين من أم سعودية اعتباراً من تاريخ 25 شعبان الجاري، كما أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن خطوات تسجيل أولياء الأمور في مرحلة رياض الأطفال للعام 1443 وذلك كما يلي:

يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع نظام نور.

يقوم باختيار رابط ولي أمر جديد ثم يقوم بإدخال رقم الهوية والاسم المقترح ثم الضغط على التالي.

أولاً:- تسجيل ولي أمر جديد:-

يقوم بالدخول على نظام نور ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم رمز التحقق وتسجيل دخول.

يقوم باختيار بإدخال بيانات الطالب ثم اختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية.

ثانياً :- في حالة ما إذا كان ولي الأمر مسجل من قبل:-

ويمكن نظام نور لولي الأمر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يتمتع بها ولي الأمر من بينها معرفة النتيجة والتسجيل في المراحل الدراسية المختلفة وخاصة مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.