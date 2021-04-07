أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي اللواء حمود فاضل

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الامين العام المساعد يعزي اللواء حمود فاضل

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة إلى اللواء / حمود ناجي فاضل الحارثي، عضو اللجنة الدائمة وكافة افراد أسرته، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته الفاضله. الامين العام المساعد يعزي اللواء حمود فاضلبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة إلى اللواء / حمود ناجي فاضل الحارثي، عضو اللجنة الدائمة وكافة افراد أسرته، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته الفاضله. وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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