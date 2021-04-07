الرئيس التونسى يجرى اتصالاً هاتفياً بالملك الأردنى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيَد اتصالا هاتفيا بالملك الأردنى عبد الله الثانى بن الحسين، عبر فيه عن خالص التمنيات له وللشعب الأردنى بدوام الاستقرار والأمن بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جدد الرئيس سعيَد بالمناسبة عزمه على مزيد من توثيق وثائق الأخوة وتعزيز روابط التعاون المتميزة والعريقة بين تونس والأردن لما فيه خير ومصلحة الشعبين. من جهته أبدى الملك عبد الله الثانى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن استعداده لتلبية دعوة الرئيس قيس سعيد لزيارة تونس حال تحسن الأوضاع الوبائية التى تجتاح العالم بسبب وباء كوفيد 19.

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