قائمة المهن والأنشطة التى شملها قرار التوطين لتوفير 51 ألف وظيفة للسعوديين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قائمة المهن والأنشطة التى شملها قرار التوطين الصادر مؤخراً من الوزارة والخاص بالمجمعات التجارية المغلقة وكذلك منافذ بيع التموين الكبري والمطاعم والمقاهى وذلل من الحساب الرسمي لوزارة التنمية البشرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويهدف قرار التوطين إلى توفير حوالى 51 ألف وظيفة للمواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات، وقد شددت الوزارة على ضرورة التقيد بهذه القرارات والإلتزام بها من جانب المنشآت التجارية وحذرت من تطبيق العقوبات على المخالفين وعلى أصحاب العمل الإطلاع على الإدلة الإجرائية من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

وتضمنت المهن والأنشطة التى شملها قرار التوطين الآتى:-

مدير مقهى

مدير مطعم

مدير معرض

مدير تجاري مساعد

مدير مبيعات داخلية

مدير تسويق وخدمة عملاء

مشرف بيع التجزئة

مشرف صناديق محاسبة

وأكدت وزارة التنمية البشرية بأن الهدف من قرارات التوطين هو قصر العمل بهذه المهن على المواطنين السعوديين فى جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة المعروفة “بالمولات”، كذلك تهدف إلى زيادة نسبة التوطين فى منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وأسواق التموين المركزية.

وكان وزير الموارد والتنمية البشرية أحمد سليمان الراجحى قد أصدر اليوم الأربعاء ثلاثة قرارا تقضى بقصر العمل بجميع الأنشطة والمهن فى المجمعات التجارية المغلقة ومكاتب إداراتها على السعوديين فى جميع أنحاء المملكة، حيث صرح من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “«أصدرنا اليوم 3 قرارات تقضي بقصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة”.