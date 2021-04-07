تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور الالكتروني بالاسم والرقم السري 1442هـ ، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور المقيمين بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة تسجيل رياض الاطفال اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر إبريل 2021م، فقد تم إطلاق نظام نور الالكتروني عبر السنوات السابقة من قِبل الحكومة السعودية رغبة منها في راحة المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، و توفيرًا للوقت والجهد المبذول من خلال القيام بالعديد من الخدمات التعليمية دون الحاجة إلى الذهاب الى المكان المختص.

فالتسجيل عبر نظام نور الالكتروني متاح للطلبة والطالبات السعوديين المدونين بالسجل المدني، ومتاح أيضًا للمقيمين في المملكة بشرط وجود بطاقة سارية.

تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور الالكتروني بالاسم والرقم السري 1442هـ

يبحث الكثيرون من أولياء الأمور السعوديين عن خطوات التسجيل لطلاب رياض الاطفال عبر نظام نور الالكتروني، بعد أن أشارت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال وفقًا لعدة شروط معينة.

شروط القبول في مرحلة رياض الأطفال

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة ضوابط وشروط للتقديم في مرحلة رياض الأطفال لعام ١٤٤٢ هـ حتى يتم قبولهم، وهى كالآتي

طلاب وطالبات المستوى الاول يجب أن يكون 3 سنوات ولا يقل عن ذلك ولا يزيد عن 4 سنوات.

طلاب وطالبات المستوى الثاني يجب أن لا يقل عمرهم وقت التقديم عن 4 سنوات.

طلاب وطالبات المستوى الثالث يجب ألا يقل عمرهم وقت التقديم عن 6 سنوات.

خطوات تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم عبر نظام نور

يبحث الكثيرون اليوم عن خطوات التسجيل لأبنائهم بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الالكتروني وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها من قبل، ولهذا سنوضح طريقة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم من خلال الخطوات الآتية