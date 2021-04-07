كورونا في السعودية .. مستجدات الوضع الوبائي وأهم اللقاحات المعتمدة

إن أزمة كورونا في السعودية لا تختلف كثيرًا عن أزمة كورونا حول العالم، حيث أن انتشار المرض يصعب السيطرة عليه، إلا أن المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل أن تحد من تفشي الوباء.

لذلك فهي تسعى للحصول على لقاح كوفيد-19 ، وإن كان أشهر الأنواع هو استرازينيكا لقاح كورونا ، رغم ما قيل عنه مؤخرًا، عن تسببه في الإصابة بـ جلطات الدم ، والتي تتريث منظمة الصحة العالمية في الإفصاح عنه تارة، والتشكيك في حقيقة ذلك تارة أخرى.

كورونا في السعودية

إن انتشار الإصابات في المملكة العربية السعودية أصبح في تزايد هذه الفترة، وتفاقمت حالات كورونا في السعودية على نحو غير مسبوق، على الرغم من تنفيذ الدولة لكافة الإجراءات الاحترازية على مستوى المؤسسات وأيضًا على المستوى الفردي.

حيث أن الدولة تعمل على حظر التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامة الواقية، وفقًا ما أقرته منظمة الصحة العالمية في توصياتها المستمرة للحيلولة دون تفشي الوباء.

لقاح كوفيد 19

بسبب انتشار كورونا اليوم في السعودية ، أصبحت الحاجة إلى لقاح كوفيد 19 هو الأمل الذي تنتظره الدولة بل ينتظره العالم بأسره، من أجل القضاء على جائحة كورونا، كما أن هناك عدة فوائد نحصل عليها عند أخذ اللقاح.

فوائد لقاح كوفيد 19

في اليوم العالمي للصحة والذي يُحتفل به في السابع من أبريل من كل عام ، نستعرض أبرز وأهم فوائد الحصول على لقاح كوفيد- 19 ، فيما يلي:

الحصول على لقاح كوفيد 19 يقي من الإصابة بكورونا أو التعرض لأحد الأعراض الخطيرة للوباء الفتاك.

أيضًا اللقاح يُقلل من نسب الوفاة التي تنتج عن الإصابة بـ كوفيد-19 .

اللقاح يمنع اتشار الوباء ونقل الفيروس بين الآخرين.

زيادة عدد الأفراد الذين يتم حمايتهم من الإصابة بـ كوفيد-19 ، وهو الأمر الذي يُحد من انتشار المرض، كما أنه يُزيد من المناعة الجماعية، والتي تُعرف أيضًا بـ ” مناعة القطيع “.

أسماء اللقاحات المعتمدة دوليًا

هناك عدة لقاحات خاصة بكوفيد 19 تم إقرارها دوليًا من أجل أن يتم منحها للشعوب ومن هذه اللقاحات:

لقاح فايزر بيونتيك

هو لقاح أنتجته شركة فايزر بيونتك، الأمريكي الألماني، وقد أثبت فعاليته بنسبة 95% في خفض الأعراض، وهو مخصص للأشخاص الذي يزيد عمرهم عن 16 عامًا.

إلا أن هذا النوع يحتاج لأخذ جرعتين منه، يكون بينهما 21 يوم.

لقاح موديرنا

هذا النوع له نسبة 94% فقط من أجل منع الأعراض الخاصة بفيروس كورونا، ويكون هذا النوع مناسب للأشخاص الذين يزداد عمرهم عن 18 عامًا.

هو أيضًا لقاح يؤخذ على جرعتين يكون بينهما 28 يوم.

لقاح جونسون آند جونسون

قد كانت نتيجة اللقاح في التجارب السريرية هي 66% في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، كما أنه يساعد في الحد من أعراض كوفيد 19.

هذا اللقاح يكون للأشخاص الذي يكون عمرهم 18 سنة أو أكثر، على أن تكون الجرعة واحدة.

لقاح استرازينيكا

إن استرازينيكا لقاح كورونا الذي لاقى شهرة كبيرة حيث أن له فعالية كبيرة في مقاومة فيروس كورونا الذي يكون مصحوب بأعراض، كما أن له دور قوي في مقاومة الأمراض الخطيرة والحرجة التي تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى.

وقد أثبت اللقاح فعاليته حتى مع الأشخاص الذي يبلغ عمرهم 65 عامًا أو أكثر.

كوفيد 19 السعودية

بسبب ازدياد اصابات كورونا في السعودية اليوم ، فقد أعلنت السلطات عن عدد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها إذا رغبت في دخول المملكة ومنها:

على الأشخاص القادمين من أحد الدول التي حددتها وزارة الصحة في المملكة السعودية أن يقضوا مدة لا تقل عن أسبوعين في أحد الدول الغير منتشر بها الفيروس، مع الحرص على إجراء فحص ( PCR )، بعد انتهاء هذه المدة من أجل التأكد من عدم وجود الفيروس به.

يسمح للمواطنين الراغبين في دخول الدولة للحالات الإنسانية أو الضرورية على أن يتم حجرهم مدة لا تقل عن أسبوعين، على أن يتم إجراء فحصين (PCR)، ليكون الأول بعد وصوله بـ 48 ساعة، والثاني في اليوم 13 من الحجر.

على أن تكون الدول التي لا ينتشر بها وباء كورونا بصورة كبيرة يتم عمل إجراءات أقل حدة حيث يتم حجرهم أسبوع مع إجراء تحليل (PCR).

وبالمناسبة، فالإجراءات سالفة الذكر، تعد أيضًا من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات السعودية كضوابط للحج والعمرة عن الموسم الحالي.

مستجدات الوضع الوبائي

وعن آخر مستجدات الإصابات وحالات كورونا في السعودية الجديدة اليوم الأربعاء، فقبل ساعات، كشفت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تطورات جديدة للوضع الوبائي.

وفي التفاصيل، فقد سجلت اصابات كورونا في السعودية اليوم تسجيل 783 إصابة جديدة بـ كوفيد- 19 ، بينما رصدت الوزارة 8 وفيات جديدة بالفيروس التاجي، وتعافت 417 حالة من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافاة إلى 381189 حالة.

الخاتمة

بهذا تكون كورونا في السعودية لا تقل خطورة عن باقي العالم، إلا أن سلطات المملكة تتبع الإجراءات الاحترازية، مع الحرص على أخذ لقاح كوفيد 19 خاصة استرازينيكا لقاح كورونا.