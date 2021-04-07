طريقة تسجيل رياض الاطفال في نظام نور رابط noor

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استعدادا للعام الدراسي الجديد، فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن بَدْء التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، وذلك للنظامين الحكومي والأهلي، هذا وقد صرحت الوزارة بأن أولى مراحل التقديم من اليوم السابع من شهر أبريل 2021، وسوف تنتهي في الخامس والعشرين من نفس الشهر.نظام نور تسجيل رياض الأطفال
للتسهيل على أولياء الأمور، فإنه سوف تتم عملية التسجيل لرياض الأطفال عبر الموقع الخاص بنظام نور، ولمن يود تسجيل أبنائه يمكنه التعرف على الطريقة والخطوات التي تتم، حيث يمكن الدخول على الموقع واستكمال البيانات المطلوبة.
إن نظام نور للتعليم، يعتبر أحد الأنظمة الإلكترونية، التي تتبع وزارة التعليم بالمملكة، ويمكن من خلاله أن يتعرف ولى الأمر أو الطالب على النتائج الخاصة به، وكذلك يمكن التقديم والتسجيل في النظام، لمن يرغب بأن يلحق أبنه في المدارس، أو رياض الأطفال، أما طريقة فإنها يمكن أن تعتمد على الأتي:
- يتم الدخول أولاً إلى الموقع الخاص بنظام نور
- من خلال الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.
- يجب تحديد الحساب الخاص، إن كام لولي الأمر، أو المعلم، أو الطالب.
- في المكان المخصص يتم القيام بكتابة الاسم للشخص.
- الخطوة التالية، يتم من خلالها كتابة الجنسية.
- يتم كتابة رَقَم الهُوِيَّة، أو يمكن كتابة الرَّقَم الخاص بالإقامة.
- يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة.
- في النهاية يتم كتابة الرَّقَم السري الخاص بالمستخدم، ونقوم بالضغط على التسجيل.
هناك عدة خطوات يمكن القيام بها، وذلك من أجل التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443، وهي كالتالي:
- يتم الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي.
- بعد ذلك إدخال الاسم الخاص بالمستخدم، ثم كلمة السري.
- عليك كتابة رَقَم التحقق البشري الخاص بك.
- يتم الضغط على الدخول.
- تظهر قائمة جانبية يتم من خلالها اختيار تسجيل الأبناء.
- يتم اختيار تسجيل رياض الأطفال، وكتابة البيانات الخاصة بالطالب.
- يجب تحديد الصلة بين الطالب، والشخص.
- يختار المواطن الروضة التي يرغب في تسجيل الطالب عليها.
- في النهاية يتم الضغط على كلمة التسجيل، الموجودة في الأسفل.
الوسوم
استعدادا للعام الدراسي الجديد، فقد قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن بَدْء التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، وذلك للنظامين الحكومي والأهلي، هذا وقد صرحت الوزارة بأن أولى مراحل التقديم من اليوم السابع من شهر أبريل 2021، وسوف تنتهي في الخامس والعشرين من نفس الشهر.نظام نور تسجيل رياض الأطفال
للتسهيل على أولياء الأمور، فإنه سوف تتم عملية التسجيل لرياض الأطفال عبر الموقع الخاص بنظام نور، ولمن يود تسجيل أبنائه يمكنه التعرف على الطريقة والخطوات التي تتم، حيث يمكن الدخول على الموقع واستكمال البيانات المطلوبة.
إن نظام نور للتعليم، يعتبر أحد الأنظمة الإلكترونية، التي تتبع وزارة التعليم بالمملكة، ويمكن من خلاله أن يتعرف ولى الأمر أو الطالب على النتائج الخاصة به، وكذلك يمكن التقديم والتسجيل في النظام، لمن يرغب بأن يلحق أبنه في المدارس، أو رياض الأطفال، أما طريقة فإنها يمكن أن تعتمد على الأتي:
- يتم الدخول أولاً إلى الموقع الخاص بنظام نور
- من خلال الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.
- يجب تحديد الحساب الخاص، إن كام لولي الأمر، أو المعلم، أو الطالب.
- في المكان المخصص يتم القيام بكتابة الاسم للشخص.
- الخطوة التالية، يتم من خلالها كتابة الجنسية.
- يتم كتابة رَقَم الهُوِيَّة، أو يمكن كتابة الرَّقَم الخاص بالإقامة.
- يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة.
- في النهاية يتم كتابة الرَّقَم السري الخاص بالمستخدم، ونقوم بالضغط على التسجيل.
هناك عدة خطوات يمكن القيام بها، وذلك من أجل التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443، وهي كالتالي:
- يتم الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي.
- بعد ذلك إدخال الاسم الخاص بالمستخدم، ثم كلمة السري.
- عليك كتابة رَقَم التحقق البشري الخاص بك.
- يتم الضغط على الدخول.
- تظهر قائمة جانبية يتم من خلالها اختيار تسجيل الأبناء.
- يتم اختيار تسجيل رياض الأطفال، وكتابة البيانات الخاصة بالطالب.
- يجب تحديد الصلة بين الطالب، والشخص.
- يختار المواطن الروضة التي يرغب في تسجيل الطالب عليها.
- في النهاية يتم الضغط على كلمة التسجيل، الموجودة في الأسفل.
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