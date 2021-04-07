ضوابط فتح بطاقة الترقية في نظام فارس 1442

بطاقة الترقية في نظام فارس تعد من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل منسوبي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد إعلان وزارة التعليم من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن فتح بطاقة الترقية يوم الأربعاء الموافق 25 من شعبان 1442 على أن تبدأ في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بطاقة الترقية في نظام فارس.

بطاقة الترقية في نظام فارس

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه بعد فتح بطاقة الترقية في نظام فارس فعلي جميع الإداريين بالوزارة والتي تنطبق عليهم شروط الترقيات أن يقوموا بتحديث بياناتهم وكذلك إضافة الدورات التي تم الحصول عليها لكي يتم المفاضلة فيما بينهم ومن ثم الحصول على الترقية في حالة الفوز في المفاضلة حيث أنه تم توفير 12 ألف ترقية وبذلك تكون هذه أكبر حركة ترقيات قامت بها الوزارة.

أهم معايير المفاضلة بين المتقدمين نظام فارس الترقيات

أعلنت وزارة التعليم عن المعايير التي يتم على أساسها المفاضلة بين المتقدمين للحصول على فرصة الترقية والتي يجب أن يحصل عليها المتقدم ليبدأ في المفاضلة مع غيره من الموظفين الإداريين بوزارة التعليم على أن تكون هذه المعايير هي:

المعيار الأول تقويم الأداء الوظيفي

والذي يتمثل في حصول الموظف على ممتاز في حالة حصوله على درجات ما بين 90 إلى 100 درجة، أو حصول الموظف على جيد جدًا في حالة حصوله على الدرجات ما بين 80 إلى 89، أو جيد في حالة حصوله على درجات ما بين 70 إلى 79 درجة، ويتعين على المتقدم أن يحصل على 40% كوزن للمعيار الأول.

المعيار الثاني برنامج التطوير والتدريب

ويتم احتساب وزن هذا المعيار وفق الدرجات التي يحصل عليها المتقدم من خلال برامج التدريب والتطوير ويجب أن يحصل المتقدم على 30% كوزن للمعيار الثاني.

ويتم احتساب الدرجة التي يتم الحصول عليه من جراء هذه المقابلة على أن يحصل المتقدم على 30%.

ويتم احتساب درجة الموظف من خلال النسب التي يحصل عليها من جميع المعايير ومن ثم المفاضلة للحصول على الترقية بينه وبين باقي المتقدمين من الإداريين.

المعيار الثالث المقابلة الشخصية